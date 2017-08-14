Game of Thrones 7. sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

Dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un 7. sezon 6. bölüm fragmanı yayımlandı. Game of Thrones'un yeni bölüm fragmanı, yine izleyicileri oldukça meraklandırdı. İşte Game of Thrones 7. sezon 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

GAME OF THRONES 7. SEZON 6. BÖLÜM FRAGMANI

HBO kanalında yayınlanan ve bir yıllık uzun bir bekleyişin ardından 7. sezonu geçtiğimiz ay yayınlanmaya başlanan Game of Thrones'un 7. sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bir önceki bölümde Khaleesi'nin yanında olan Jon Snow'un Game of Thrones 7. sezon 6. bölüm fragmanında kuzeye yolculuğa çıktığını görüyoruz.

Ayrıca defalarca ölümden dönen Beric Dondarrion ve Jorah Mormont da Jon Snow'un ekibine katılıyor. Diğer yandan yeni bölüm fragmanına damga vuran olay ise Snow'lar ile Ak Gezenler'in karşılaşması ve savaşı oluyor.

Game of Thrones

Game of Thrones 7. sezon 6. bölüm

Game of Thrones fragmanı

Game of Thrones 7. sezon 6. bölüm fragmanı