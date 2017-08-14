Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince aşırı yağışlar nedeniyle zaman zaman su taşkınlarının yaşandığı tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde oluşan sıkıntıları gidermek bir süre önce çalışma başlatıldı. Yenilenen altyapı çalışmaları sırasında tünellerin bulunduğu alanda göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle tünel tek taraflı araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Göçük sırasında tünelin içinde düşen taş ve beton parçaları bazı araçlara zarar verdi. Zarar gören araçlar, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çevre güvenliğini alan polis ve zabıta ekipleri, tünelde bulunan araçların kaldırılması için anonslar yaptı.

Özel güvenlik görevlileri de yerleşkedeki vatandaşları çöken alana yaklaşmaması konusunda uyardı.

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