Mehmet Çalışkan'ın HT Magazin'de yer alan haberine göre, dünyaca ünlü usta oyuncu Samuel L. Jackson, rol aldığı yeni filmi ‘Belalı Tanık’ın Türkiye dağıtımını yapacak Pamir Demirtaş ile ABD’de bir araya geldi. Jackson, Demirtaş’a Türk sinemasının yaptığı atılımdan haberdar olduğunu söyledi.

Film dağıtımcısı Pamir Demirtaş, usta yönetmen ve yapımcı Steven Spielberg’ün kurucusu olduğu Dreamworks’le anlaştı. Demirtaş’ın Türkiye’de dağıtacağı Dreamworks filmlerinden biri, Tom Hanks ve Meryl Streep’in başrolünde yer aldığı 100 milyon dolar bütçeli Spielberg filmi ‘Papers’ olacak. Pamir Demirtaş, bu konuda “Dreamworks / Amblin ile anlaşmak önemliydi. 2020’nin sonuna kadar filmlerini Türkiye’de biz dağıtacağız” dedi. Pamir Demirtaş ayrıca, dağıtımını üstlendiği ve 18 Ağustos’ta gösterime girecek ‘Belalı Tanık’ın başrol oyuncusu Samuel L. Jackson ile tanıştı.

Tatil için bilgi aldı

Demirtaş, usta aktör Samuel L. Jackson için şunları söyledi: “Kariyerinden söz etmeye zaten gerek yok. Dünyaca ünlü bir yıldızla tanışmak onur vericiydi. Son derece mütevazı biri. Kendisiyle Türk sineması hakkında sohbet ettik. Türkiye’de sinema sektörünün büyük bir atılım yaptığından haberdar olduğunu söyleyip bu başarının nedenlerini sordu. Ayrıca en yakın zamanda da tatil yapmak için Türkiye’ye gelmek istediğini belirtip nereleri görmesi gerektiği konusunda bilgi aldı.”