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Hindistan'da, Game of Thrones'un yayınlanmamış bölümlerini sızdıran 4 kişi tutuklandı

Hindistan'da, dünyada en çok izlenilen ABD yapımı olan Game of Thrones dizisinin yayınlanmamış bölümlerini sızdırdığı gerekçesiyle 4 kişi tutuklandı

15 Ağustos 2017 Salı, 23:21:38 Güncelleme: 23:27:09 İHA

Hindistan polisi, dünyada en çok izlenilen dizi Game of Thrones'un bölümlerini yayın tarihinden önce sızdırdığı gerekçesiyle 4 kişinin tutuklandığını bildirdi.



İHA'nın haberine göre, yetkililer, tutuklanan 3 kişinin internet haklarını elinde bulunduran Hotstar isimli firmaya Prime Focus Technology'de çalıştığını bildirdi. Ayrıca yetkililer sızdırmanın fidye karşılığında olmadığını belirtti.



Öte yandan internet korsanları geçtiğimiz günlerde Game of Thrones'un bir bölümünü sızdırmış, diğer bölümlerin yayınlanmaması için dizinin yayıncısı HBO'dan 1 milyon dolar karşılığında fidye istemişti. HBO ise bölümlerin sızdırılmaması için korsanlara 250 bin dolar teklif etmişti.

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