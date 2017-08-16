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Kültür-Sanat

Game of Thrones'un 7. sezon 6. bölümü de sızdırıldı

Game of Thrones'un 7. sezon 6. bölümü de internete düştü. Game of Thrones 7. sezon 6. bölümü izlemek isteyenler, spoiler kaygısıyla haberi üzüntüyle karşıladı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:01:43

Game of Thrones'un 7. sezon 4. bölümün sızdırılmasının ardından, hack, fidye ve tutuklama olaylarıyla HBO'nun başı ağrımıştı. Şimdi de Game of Thrones 7. sezon 6. bölümün internete sızmasıyla birlikte hem HBO hem de dizinin hayranları için gergin süreç başladı.

GAME OF THRONES 7. SEZON 6. BÖLÜM İNTERNETE NASIL SIZDIRILDI?

HBO İspanya, Game of Thrones 7. sezon 6. bölümün tamamını yanlışlıkla yayımladı. Bölümü hızlıca kaydeden kullanıcılar, Game of Thrones 7. sezon 6. bölümü izlemek isteyenler için internete sızdırdı. Yaşanan talihsizliğin ardından HBO tarafında neler yaşandığı henüz bilinmiyor. Fakat Game of Thrones hayranları için Game of Thrones 7. sezon 6. bölüm oldukla kritik bir önem taşıyordu. Duvar'ın öte tarafına geçen Jon Snow ve ekibi, Ak Gezenler ile savaşacaktı. Bu savaşın nasıl geçeceği ve nelere sebep olacağı oldukça büyük bir merak konusuydu.

 

GAME OF THRONES 7. SEZON 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Game Of Thrones 7. sezonu yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Efsanevi dizinin son bölümü 14 Ağustos Pazartesi günü yayınlandı, son bölümün hemen ardından yayınlanan Game Of Thrones 7. sezon 6. bölüm fragmanına 'kış burada' yazısı damga vurdu.

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