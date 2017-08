Game of Thrones'un 7. sezon 4. bölümün sızdırılmasının ardından, hack, fidye ve tutuklama olaylarıyla HBO'nun başı ağrımıştı. Şimdi de Game of Thrones 7. sezon 6. bölümün internete sızmasıyla birlikte hem HBO hem de dizinin hayranları için gergin süreç başladı.

GAME OF THRONES 7. SEZON 6. BÖLÜM İNTERNETE NASIL SIZDIRILDI?

HBO İspanya, Game of Thrones 7. sezon 6. bölümün tamamını yanlışlıkla yayımladı. Bölümü hızlıca kaydeden kullanıcılar, Game of Thrones 7. sezon 6. bölümü izlemek isteyenler için internete sızdırdı. Yaşanan talihsizliğin ardından HBO tarafında neler yaşandığı henüz bilinmiyor. Fakat Game of Thrones hayranları için Game of Thrones 7. sezon 6. bölüm oldukla kritik bir önem taşıyordu. Duvar'ın öte tarafına geçen Jon Snow ve ekibi, Ak Gezenler ile savaşacaktı. Bu savaşın nasıl geçeceği ve nelere sebep olacağı oldukça büyük bir merak konusuydu.