Dangal
Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2016 - Hindistan
Tür : Biyografi , Spor
Süre: 169 Dak.
Yönetmen : Nitesh Tiwari
Oyuncular : Aamir Khan , Saakshi Tanwar , Fatima Sana Shaikh , Sanya Malhotra , Zaira Wasim
Senaryo : Nitesh Tiwari
Yapımcı : Aamir Khan , Kiran Rao
Diğer Adı : Kushti
Annabelle: Kötülüğün Doğuşu (Annabelle: Creation)
Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 109 Dak.
Yönetmen : David Sandberg
Oyuncular : Miranda Otto , Stephanie Sigman , Lulu Wilson , Talitha Bateman , Anthony LaPaglia
Senaryo : Gary Dauberman
Yapımcı : James Wan , Peter Safran
Diğer Adı : Annabelle 2
Belalı Tanık
Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon , Komedi
Süre: 118 Dak.
Yönetmen : Patrick Hughes
Oyuncular : Ryan Reynolds , Samuel L. Jackson , Salma Hayek , Gary Oldman , Elodie Yung
Senaryo : Tom O'Connor (i)
Yapımcı : David Ellison , Mark Gill
Avcı'nın İntikamı
Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD , İspanya , Almanya
Tür : Aksiyon , Gerilim
Süre: 91 Dak.
Yönetmen : Jonathan Mostow
Oyuncular : Sam Worthington , Odeya Rush , Allen Leech , Verónica Echegui , Amy Landecker
Senaryo : Paul Leyden , Oren Moverman
Yapımcı : Paul Leyden , Navid McIlhargey
Diğer Adı : For the Dogs
Semur
Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Gerilim , Korku
Yönetmen : Gökhan Aksu
Oyuncular : İpek Erdem , Balamir Emren , Tekin Temel , Murat Ercanlı , Aydan Çakır
Senaryo : Gökhan Aksu
Yapımcı : Ayhan Ulam
B Planı
Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2016 - Almanya
Tür : Aksiyon
Süre: 98 Dak.
Yönetmen : Ufuk Genç, Michael Popescu
Oyuncular : Can Aydın , Cha-Lee Yoon , Phong Giang , Eugene Boateng , Julia Dietze
Senaryo : Rafael Alberto Garciolo
Yapımcı : Ufuk Genç , Oliver Thau
Diğer Adı : B Planı: Yemişim A Planını
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Açık Deniz 3: Kafes Dalışı
Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - Avustralya
Tür : Dram , Gerilim , Korku
Süre: 80 Dak.
Yönetmen : Gerald Rascionato
Oyuncular : Joel Hogan , Josh Potthoff , Megan Peta Hill , Pete Valley , Christopher Callen
Senaryo : Gerald Rascionato
Yapımcı : Rana Joy Glickman , Gerald Rascionato
Diğer Adı : Under the Deep
Doraemon: Buz Devri Macerası
Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - Japonya
Tür : Animasyon
Süre: 101 Dak.
Yönetmen : Atsushi Takahashi
Oyuncular : -
Seslendirenler : Tomokazu Seki , Wasabi Mizuta , Yumi Kakazu , Megumi Oohara , Subaru Kimura
Senaryo : Atsushi Takahashi
Yapımcı : -
Diğer Adı : Doraemon: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi
Son Portre
Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Biyografi , Dram
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Stanley Tucci
Oyuncular : Geoffrey Rush , Armie Hammer , Clémence Poésy , Tony Shalhoub , Sylvie Testud
Senaryo : Stanley Tucci
Yapımcı : Ilann Girard , Gail Egan