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Kültür-Sanat

Vizyondaki filmler

Bu hafta gösterime 9 film girdi! İşte 18 Ağustos'ta gösterime 9 yeni film girdi!

18 Ağustos 2017 Cuma, 10:55:27

Dangal

Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2016 - Hindistan
Tür : Biyografi , Spor
Süre: 169 Dak.
Yönetmen : Nitesh Tiwari
Oyuncular : Aamir Khan , Saakshi Tanwar , Fatima Sana Shaikh , Sanya Malhotra , Zaira Wasim
Senaryo : Nitesh Tiwari
Yapımcı : Aamir Khan , Kiran Rao
Diğer Adı : Kushti

DANGAL - FAGMAN
2010 Olimpiyat Oyunları Hindistan, tarihi boyunca güreş dalında hiç altın madalya kazanmamıştı. O yıl yarışa 22 yaşındaki Geeta Phogat katıldı. Olimpiyatlara Hindistan'ı temsilen katılan ilk kadın güreşçi olan Geeta, aslında hiç "profesyonel" güreş eğitimi almamıştı. Onu, genç yaştan itibaren kendisi de güreşçi olan babası yetiştirmişti. AmaGeeta, tüm engelleri aşarak Hindistan'a güreş dalında altın madalya getiren ilk sporcusu olmayı başararak tarihe geçti. 2014 yılında yapılan bir sonraki Olimpiyat oyunlarında ise Geeta'nın kız kardeşi Babita Kumari, ülkeye bir altın madalya daha kazandırdı.

Annabelle: Kötülüğün Doğuşu (Annabelle: Creation)

Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 109 Dak.
Yönetmen : David Sandberg
Oyuncular : Miranda Otto , Stephanie Sigman , Lulu Wilson , Talitha Bateman , Anthony LaPaglia
Senaryo : Gary Dauberman
Yapımcı : James Wan , Peter Safran
Diğer Adı : Annabelle 2

ANNABELLE: CREATİON ( KÖTÜLÜĞÜN DOĞUŞU) - FRAGMAN
Filmde, küçük kızları birkaç yıl önce trajik bir şekilde ölen, oyuncak bebek yapımıyla uğraşan bir adam ve eşi, kapanan bir yetimhanenin kızlarını ve görevli rahibesini evlerinde misafir ederler. Daha sonrasında da bu grup oyuncakçının yarattığı lanetli Annabelle'in hedefi haline gelirler.

Belalı Tanık

Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon , Komedi
Süre: 118 Dak.
Yönetmen : Patrick Hughes
Oyuncular : Ryan Reynolds , Samuel L. Jackson , Salma Hayek , Gary Oldman , Elodie Yung
Senaryo : Tom O'Connor (i)
Yapımcı : David Ellison , Mark Gill

THE HİTMAN'S BODYGUARD (BELALI TANIK) - FRAGMAN
Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisinin artık yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi! İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler.

Avcı'nın İntikamı

Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD , İspanya , Almanya
Tür : Aksiyon , Gerilim
Süre: 91 Dak.
Yönetmen : Jonathan Mostow
Oyuncular : Sam Worthington , Odeya Rush , Allen Leech , Verónica Echegui , Amy Landecker
Senaryo : Paul Leyden , Oren Moverman
Yapımcı : Paul Leyden , Navid McIlhargey
Diğer Adı : For the Dogs

THE HUNTER'S PRAYER (AVCI'NIN İNTİKAMI) - FRAGMAN
am Worthington'ın başrolünde yer aldığı Hunter's Prayer, bir suikastçının, genç bir kadının ailesinin ölümünün intikamını almasına yardım etmesini anlatıyor.

Semur

Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Gerilim , Korku
Yönetmen : Gökhan Aksu
Oyuncular : İpek Erdem , Balamir Emren , Tekin Temel , Murat Ercanlı , Aydan Çakır
Senaryo : Gökhan Aksu
Yapımcı : Ayhan Ulam

SEMUR - FRAGMAN
Çocukken teyzesi tarafından kıskançlık büyüsü yapılan Merve'nin hayatı kabuslarla geçmiştir. Teyzesinin kıskançlığının sebebi, kız kardeşi Fatma (Merve'nin annesi) gibi mutlu bir hayatı olmadığından, Fatma gibi evlenip çocuk sahibi olamamasından dolayıdır. Fatma'nın babası Hasan, ölürken kızlarına ''Bir daha kavga etmeyeceksiniz ve son nefesinize kadar birbirinizi bırakmayacaksınız'' diye vasiyet eder ancak gözünü hırs bürüyen teyze kardeşi Fatma'nın hayatını mahvetmek için kıskançlık büyüsü yaptırır. O dönem ilim sahibi bir hoca tarafından büyü çözülür ve Merve yaşantısına devam eder. Merve üniversite çağında Ozan diye bir çocukla tanışır. Ozan ve Merve birbirlerine aşık olup evlenirler, kısa bir zaman sonra Merve'nin teyzesi hayatını kaybeder ve Merve'nin annesi Fatma, babasının vasiyeti üzerine son görevini yapmak için Merve'yi cenaze evine çağırır. Merve yaşadıklarından sonra o eve bir daha gitmek istemez. Annesi Merve'yi eve çağırır. ''Gelmezsen hakkımı helal etmem, bir daha...

B Planı

Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2016 - Almanya
Tür : Aksiyon
Süre: 98 Dak.
Yönetmen : Ufuk Genç, Michael Popescu
Oyuncular : Can Aydın , Cha-Lee Yoon , Phong Giang , Eugene Boateng , Julia Dietze
Senaryo : Rafael Alberto Garciolo
Yapımcı : Ufuk Genç , Oliver Thau
Diğer Adı : B Planı: Yemişim A Planını

#video##

Açık Deniz 3: Kafes Dalışı

Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - Avustralya
Tür : Dram , Gerilim , Korku
Süre: 80 Dak.
Yönetmen : Gerald Rascionato
Oyuncular : Joel Hogan , Josh Potthoff , Megan Peta Hill , Pete Valley , Christopher Callen
Senaryo : Gerald Rascionato
Yapımcı : Rana Joy Glickman , Gerald Rascionato
Diğer Adı : Under the Deep

OPEN WATER 3: CAGE DİVE (AÇIK DENİZ: KAFES DALIŞI) - FRAGMAN
Film 3 maceracı arkadaşı konu alıyor. 3 arkadaşın yeni amacı bir ekstrem gerçeklik şovuna katılabilmektir. Bunun için bir deneme videosu çekmeye karar verirler. Bu karar onları büyük beyaz köpek balıklarıyla dalış yapma fikrine iter. Hepsinin kabul ettiği bu fikir ile kafes içinde dalış yaparlar. Bu kararları kısa bir süre sonra onları büyük beyaz köpekbalıklarının hüküm sürdüğü sularda mahsur bırakır. Program için çektikleri video ise onların ölüm kalım savaşının seyir defteri olacaktır...

Doraemon: Buz Devri Macerası

Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - Japonya
Tür : Animasyon
Süre: 101 Dak.
Yönetmen : Atsushi Takahashi
Oyuncular : -
Seslendirenler : Tomokazu Seki , Wasabi Mizuta , Yumi Kakazu , Megumi Oohara , Subaru Kimura
Senaryo : Atsushi Takahashi
Yapımcı : -
Diğer Adı : Doraemon: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi

DORAEMON: BUZ DEVRİ MACERASI - FRAGMAN
Ufuk Genç ile Michael Popescu'nun yönettiği ve Can Aydın, Cha-Lee Yoon, Phong Giang ile Eugene Boateng'ın oynadığı, Talha Sayar, Ali Çorapçı, Mehmet Zorlu ile İlham Erdoğan'in seslendirdiği B Planı: Yemisim A Planını (Plan B: Scheiss Auf Plan A) sinema severlerle buluşuyor.

Son Portre

Vizyon Tarihi: 18 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Biyografi , Dram
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Stanley Tucci
Oyuncular : Geoffrey Rush , Armie Hammer , Clémence Poésy , Tony Shalhoub , Sylvie Testud
Senaryo : Stanley Tucci
Yapımcı : Ilann Girard , Gail Egan

SON PORTRE - FRAGMAN
Stanley Tucci'nin yönettiği ve Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clemence Poesy ile Tony Shalhoub'un oynadığı Son Portre (Final Portrait) sinema severlerle buluşuyor.

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