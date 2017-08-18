Game of Thrones'un 7. sezonu fırtına gibi esmeye devam ediyor. Game of Thrones 7. sezon 6. bölümünün internete sızmasının ardından, dizinin hayranlarının heyecanı gün geçtikçe tırmanıyor.

Bir yanda Game of Thrones 7. Sezon 6. bölümü izleyenler, diğer yanda yeni bölümün resmi olarak yayınlanacağı günü bekleyenler derken, Emilia Clarke'tan eğlenceli bir paylaşım geldi.

Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen rolündeki Emilia Clarke, Instagram hesabında dizinin setinden bir video paylaştı. Videoda Jon Snow rolündeki Kit Harington ejderha taklidi yaparcasına pelerinini sallayıp kanat gibi çırpıyor.

Kısa sürede binlerce izlenme oranına ulaşan video, Game of Thrones hayranlarının büyük beğenisini aldı.

GAME OF THRONES'TA ÖLEN 100 KARAKTER

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