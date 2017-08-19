Bu hafta ne yapsak? (19 Ağustos 2017)

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Haftanın bir diğer öne çıkan festival organizasyonu Marina Arena’da gerçekleşecek Hashtag Festival. Sosyal medya festivali olarak tanımlanan etkinlikte Zımba, Adamlar ve MFÖ konserleri olacak. Doğan Duru ile Akustik Seri’ye Fatma Turgut, Mehmet Turgut, Ferman Akgül ve Pamela Spence konuk olacak. Yanı sıra söyleşi, yarışma ve atölyeler düzenlenecek.