Bu hafta ne yapsak? (19 Ağustos 2017)

Elektronik müzik dinleyicisi 14.00 itibarıyla KüçükÇiftlik Park’taki Moovment Festival’de bir araya gelecek. Sahnedeki isimler Kshmr, Blasterjaxx, Timmy Trumpet, Ummet Ozcan, Sebjak, 2 Faced Funks ve Volac olacak.
Haftanın bir diğer öne çıkan festival organizasyonu Marina Arena’da gerçekleşecek Hashtag Festival. Sosyal medya festivali olarak tanımlanan etkinlikte Zımba, Adamlar ve MFÖ konserleri olacak. Doğan Duru ile Akustik Seri’ye Fatma Turgut, Mehmet Turgut, Ferman Akgül ve Pamela Spence konuk olacak. Yanı sıra söyleşi, yarışma ve atölyeler düzenlenecek.
Burgazada’da yazın en gözde konserlerini ağırlayan Peyote Cennet Bahçesi’nde bu akşam gerçekleşecek Red Bull Music Academy Sunset’te Psychemagik, Ewan Pearson, Kaan Düzarat ve Tufan Demir sahne alacak.
Candan Erçetin 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde olacak.
İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, 23.59’da Midnight Session’da Babylon’a konuk oluyor