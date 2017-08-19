Bu hafta ne yapsak? (20 Ağustos 2017)

Elektronik müzik dinleyicisini ikinci gününde de 14.00 itibarıyla KüçükÇiftlik Park’ta bir araya getirecek Moovment Festival’de Bass Modulators, Brennan Heart, Coone, Wasted Penguinz, Zatox ve Mc Villain sahnede olacak.
Hashtag Festival’in ikinci gününde sahnede Doğukan Manço, Can Bonomo ve Gaye Su Akyol olacak. Etkinlik 12.00’de Marina Arena’da...
Bülent Ortaçgil konseri 23.00’te Mogambo Caz Club’ta.
DJ David Şaboy eğlenceli bir parti için Çeşme Fly - Inn Beach kabininde yerini alacak.
Kuşadası AVM Yaz Konserleri kapsamında Bengü, 21.00’de Kuşadası AVM Amfitiyatro’da...