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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (20 Ağustos 2017)

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:49:15

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (20 Ağustos 2017)
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    Elektronik müzik dinleyicisini ikinci gününde de 14.00 itibarıyla KüçükÇiftlik Park’ta bir araya getirecek Moovment Festival’de Bass Modulators, Brennan Heart, Coone, Wasted Penguinz, Zatox ve Mc Villain sahnede olacak.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (20 Ağustos 2017)
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    Hashtag Festival’in ikinci gününde sahnede Doğukan Manço, Can Bonomo ve Gaye Su Akyol olacak. Etkinlik 12.00’de Marina Arena’da...

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (20 Ağustos 2017)
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    Bülent Ortaçgil konseri 23.00’te Mogambo Caz Club’ta.

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  • 4 Bu hafta ne yapsak? (20 Ağustos 2017)
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    DJ David Şaboy eğlenceli bir parti için Çeşme Fly - Inn Beach kabininde yerini alacak.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (20 Ağustos 2017)
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    Kuşadası AVM Yaz Konserleri kapsamında Bengü, 21.00’de Kuşadası AVM Amfitiyatro’da...

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