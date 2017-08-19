HT Cumartesi ekinden Ece Ulusum, What Da Funk grubuyla keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.

What Da Funk sonunda bir albümle karşımızda. Düetlerle hazırlanan albümde yakın zamanda kaybettiğimiz Harun Kolçak’ın düeti ve şarkısı var. Anıl Şallıel sorularımızı yanıtladı.

1- What da Funk’ın ilk yolculuğu nasıl başladı?

Küçükken benim hep bir hayalim vardı; böyle bir grup kurmak. Müzik dinleyip doğru adımlar atmak istedim. Sonunda Incognito, Tower of Power, James Brown, Chicago, Eart Wind Fire gibi gruplardan esinlendim. Davulda Cengiz Tural, bas gitarda Deniz Beydili, tuşlu çalgılar da Koray Üsgülen, elektro gitarda Tolga Şanlı, vokallerde Duygu Tarhan ve Ebu Talip Yeniyol, saksofonda da Batu Şallıel var.

2- Siz sahnelerdeydiniz ama albümünüz yoktu. Neden bu kadar beklediniz albüm için?

Öyle. İlk Beyoğlu’nda canlı müzik yapılan barlarda çalıyorduk, mekânlar ağzına kadar dolup taşardı... Bir albüm kafamızda vardı ama stüdyoda canlı çalıp aynı zamanda video kayıdıyla beraber yayınlamak istiyorduk. Hayallerimizin peşinden gittik ve deneyimlerimizi albüme aktarmak istedik. Sonunda Arpej Müzik’ten albümümüz çıktı.

3- Epey düet parça var. Bu isimlerle çalışmak nasıldı?

Yıllardır sahnelerinde ve albüm kayıtlarında beraber çalıştığımız dostlarımız bizlere destek verdi. Harun Kolçak, İrem Derici, Buray, Simge Sağın, Gülçin Ergül, Ferman Akgül, Can Gox, Bedük, İrfan Özata, Gökçe... Aranjmanları yaparken çok eğlendik. Güzel iş çıktı.

4- Çok yakında kaybettiğimiz Harun Kolçak’la da bir şarkınız var. Kolçak’ın yazıp kaydettiği son şarkılardan...

Harun Abi benim için ve bizim için çok değerliydi, albümde olması bizim için büyük bir onur. Kendisi esasen bas gitarist ve caz müzisyeni olduğu için ‘’İstersen’’e, elimizden gelen en güzel müzikal rif ve cümleleri kullandık. Harun Abi’nin kayıtlarından biri oldu. İçimiz biraz buruk.

5- Zeytinli’de açılışı yapacaksınız. Sahnede neler olacak?

Zeytinli Rock Festivali harika bir prodüksiyon. 23 Ağustos’ta parçalarımızı mutlulukla çalacağız.