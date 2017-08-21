İşte raflarda yerini alan son kitaplar! (Ağustos 2017)

Oğulların Diyarı - Gian Alfonso Pacinotti

Kara Karga Yayınları

Uygarlığın sona erdiği, karanlık ve ıssız bir dünyada; bir baba, iki oğul ve bir defter... Eisner ve Angoulême gibi çizgi romanın değerli ödüllerinin sahibi, İtalyan çizgi roman ustası Gipi, çizgisiyle sinematografik bir evren yaratıyor.

Yalın olduğu kadar yoğun bir anlatım, etkileyici bir post-apokaliptik öykü. Havanın ağırlığını, karakterlerin nefes alışını, ıssız dünyada yankılanan sesleri iliklerinize kadar hissediyorsunuz.

İzlanda'nın Çanı - Halldor Laxness

Kitap Saati Yayınları

Nobel Edebiyat Ödüllü kalemden bir kült roman…İzlanda’nın Çanı yazarı Laxness, Çağdaş İzlanda kurgusunun tartışmasız ustası ve yaşadığı yüzyılın en büyük romancılarından biridir. Altmıştan fazla kitap yazan Laxness, ‘Bağımsız İnsanlar’ adlı kitabıyla 1955 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.

17. yüzyılın sonlarında İzlanda’da geçen eser ‘bir zamanlar İzlandalıların tek ulusal mirası çan’ diye başlar. Başkahraman sefil bir çiftçi ve hırsız olan Jón Hreggviðsson olta telini çaldığı için tutuklanır. Danimarka’nın sömürgesi olan İzlanda’nın başında bulunan Danimarka Kralı, İsveçliler tarafından tahrip edilen Kopenhag’ın yeniden inşa edilmesi için manevi değeri yüksek bu çanın eritilip inşada kullanılması ister ve bu işi de Jón’un üstlenmesi emrini verir. İzlanda’nın onuruna yapılan bu saldırı, kitap boyunca kahramanların adalet arayışlarına yol açar.

İzlanda’nın Çanı yanı sıra Sarışın Bakire ve Kopenhag’ta Yangın öyküleri kitapta bir üçleme olarak bu arayışı dillendiriyor.

Sesin Limanları - Emel Koşar

Mühür Kitaplığı

Emel Koşar, "Sesin Limanları" adlı şiir kitabıyla okuyucularla buluştu. Emel Koşar'ın "Sesin Limanları" adlı kitabı, Mühür Kitaplığı etiketiyle kitapçılarda.

"çiçek yeleli atın sırtında

sümbül zaman yırtıkları

tenimde büzüşen karanlığın genişleyen öfkesi

rüzgâr: evrenin içine çöküşü

su: zamanın bükülüşü

toprak: Tanrı’nın varlığını bize gizlice

göstermesi

gölgelerin gücü

kimin elinde ateşten terazi?"

Gölge Hırsızı - Tuncay Aymelek

Papillon Yayınları

Tuncay Aymelek, Gölge Hırsızı adlı romanıyla okuyucuların karşısında. Papillon Yayınları'ndan çıkan "Gölge Hırsızı", yeni bir aşkın, ilk aşkın hatırasını silip süpürme gücüne sahip olup olmadığını sorguluyor.

Nagaların Sırrı / Shiva Üçlemesi 2 - Amish Triphati

Kitabix

Shiva Üçlemesinin ilk kitabında başlayan macera sürüyor. Şeytani Naga savaşçısı, dostu Brahaspati'yi öldürdükten sonra şimdi de karısı Sati'nin peşine düşmüştür. Amish Triphati'nin kaleme aldığı Nagaların Sırrı, Kitabix'ten çıktı.

Hep Beraber - Ann Patchett

Hep Kitap

Hep Beraber elli yıllık bir süreç içinde, iki ailenin bireylerinin yaşadıklarını ele alıyor.

Roman, bir vaftiz töreniyle başlıyor. Bölge savcısı olan Cousins evdeki hamile eşinden ve gürültücü çocuklarından kaçarak davet edilmediği bir eve gelir. Cin ve portakal suyuyla sarhoş olunca, ev sahibinin karısı Beverly Keating’i öper. İkisi de eşlerinden ayrılır ve California’dan Virginia’ya taşınırlar.

Daha önceki evliliklerinden olma altı çocuk da, kendilerini aile bağlarından oluşan bir düğümün içinde bir kıyıdan ötekine savrulur halde bulurlar.

New York Times’ın çok satanlar listesinden uzun süre inmeyen Hep Beraber, romanları otuzun üzerinde dile çevrilen, PEN/ Faulkner ve Orange ödülleri sahibi olan Ann Patchett’ın yedinci romanı.