Malatya, Louvre’daki Geyik Avı’nı geri istiyor!

Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Levent İskenderoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen “Geyik Avı Kabartması”nın Arslantepe’den 1891 yılında götürüldüğünü belirterek bu eserin Malatya’ya dönmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.Gazete Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre; İskenderoğlu, kabartmanın satın alma yoluyla müzede sergilendiği bilgisinin müzenin web sayfasında yer aldığını belirtti.

Eserle ilgili geniş bir dosya oluşturduklarını ifade eden İskenderoğlu “Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde benzer bir kabartma sergileniyor. Orada da geyik yerine Aslan Avı kabartması var. Yine atlı araba üzerinde Kral Maradas’ı gösteren bir kabartma. Bu kabartma da 43 santime, 78 santim ebatlarında. Geç-Hitit Dönemi, Milattan Önce 9. yüzyıla tarihlenen bir eser. Hitit Kralı Maradas’ı atlı araba üzerinde geyik avı yaparken gösteren çok önemsediğimiz bir eser. Bakanlığımız ile yaptığı- mız görüşmeler neticesinde, yazılarımızı yazdık. Oluşturduğumuz dosyayı valimizin imzasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçtiğimiz hafta gönderdik. Bu eserin ülkemize ve şehrimize kazandı- rılması için ilk adımı atmış olduk” dedi.