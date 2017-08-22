Damla Koşar, Vienna Grand Prize Virtioso'da birinci oldu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen International Music Competition ‘Vienna’ Grand Prize Virtuoso yarışmasına iki parçayla katılarak birinci olan piyanist Damla Koşar (18), Habertürk’e konuştu.

Gazete Habertürk'te yer alan Leyla Ünal imzalı özel habere göre, ekonomist anne babanın çocuğu olan Koşar, ailesinin işleri nedeniyle bir dönem yaşadığı Moskova’da 6 yaşında piyanoyla tanıştığını anlattı. 7 yıl boyunca Moskova’da bir müzik okulunda piyano eğitimi alan Koşar, “2011’de Türkiye’ye taşındık. Piyano eğitimimi burada sürdürdüm. Türkiye’de ve uluslararası alanda birçok müzik yarışmasında derece aldım” dedi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 12. sınıf öğrencisi olan Koşar, “En büyük hayalim yurtdışında eğitim almak. Bu hayalimi elde etmek için her gün en az 5 saat piyano çalıyorum” diye konuştu.

‘ASLA PES ETMEYİN’

Yarışmaya katılma hikâyesini de anlatan Koşar, “Öğretmenlerim, International Music Competition ‘Vienna’ Grand Prize Virtuoso organizasyonundan bahsettiler. Ben de Chopin Nocturne Op. 27 No. 1 ve Adnan Saygun Etude Op. 38 No. 1 parçalarını çaldığım videoyu internete yükleyerek başvurdum. Birinci olduğuma dair mail geldiğinde çok mutlu oldum. Böyle bir sonuç bekliyordum. Çok emek verdim ve bana emek veren hocalarımın, ailemin emeklerinin karşılığını aldım. Hedefleri olan insanlara bir mesajım var. Ne olursa olsun asla pes etmeyin” dedi.