AMPER adındaki yapay zekâ tarafından bestelenen ilk albüm “I Am AI”, pazartesi günü piyasaya sürüldü.

Gazeta Habertürk'te yer alan habere göre, albümde Taryn Southern’ın seslendirdiği “Break Free” adlı parça video klip olarak Youtube’dan yayımlandıktan sonra 10 binlerce tık aldı.

Albümdeki şarkıların akorları ve enstrümantasyonları tamamen AMPER’e ait. On binlerce şarkıdan oluşan geniş bir veri tabanını tarayan AMPER, bu sayede beste yeteneğine sahip oldu.