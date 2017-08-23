HT Magazin'de yer alan habere göre, İstanbul'un ilgi çekici müzik festivallerinden Uluslararası Klarnet Festivali’nin altıncısının programı, önceki gün Gülay Afşar’ın sunumuyla açıklandı.

Festivalin sanat yönetmeni ünlü klarnetçi Serkan Çağrı’nın da katıldığı toplantıda, bu yıl 8-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyondan detaylar paylaşıldı.

Festivalin bu yılki en iddialı gecesi, merhum müzisyen Müslüm Gürses’in anısına 13 Eylül’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak ‘Ustaya Saygı’ konseri olacak.

Goran Bregovic kadroda

Ustaya saygı konserinin müzik direktörü İskender Paydaş, sunucu Hakan Bilgin, festivalde yer alacak sanatçılardan Yonca Lodi ve Hakan Aysev’in de katıldığı basın toplantısında kutlama pastası kesildi. Toplantıda söz alan Serkan Çağrı, festivali “Her yıl yeni bir heyecan yaratmaya çalışıyoruz. Klarnet sadece bu işin sembolü. Her türlü müzik tarzının, pek çok sanatçının yer aldığı bir festival. Bu yıl Müslüm Gürses abimizi anacağız” sözleriyle anlattı.

Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı festivalin en dikkat çeken konserinde Goran Bregovic, 12 Eylül’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak.