‘Direniş Karatay’ filmi iddialı geliyor

HT Magazin'de yer alan habere göre, Türk sinemasının, Selçuklu dönemini konu alan ilk filmi ‘Direniş Karatay’ın çekimleri tamamlandı. Tamamı Konya’da kurulan özel platoda çekilen film, savaş sahneleriyle oldukça iddialı.

Yapımını Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi’nin üstlendiği ‘Direniş Karatay’, iki aylık çekim macerasını tamamladı. Tamamı Konya’da kurulan platoda çekilen filmde Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Nefise Karatay, Alperen Duymaz ve Burcu Özberk gibi oyuncular rol aldı.

Ertuğrul Fındık ve Selman Kayabaşı’nın yapımcılığını üstlendiği filmin genel yönetmeni Serdar Akar, yönetmeni ise Selahattin Sancaklı. İddialı bir prodüksiyona sahip ‘Direniş Karatay’ için 65 bin metrekare plato kurulurken, savaş sahnelerinde 45 özel eğitimli dublör ve 500 figüran görev aldı.

Kılıçarslan Köşkü gibi tarihi yapıların dekorlarının kurulduğu sette bir yılda hazırlanan 4300 parça kostüm kullanıldı. ‘Direniş Karatay’ önümüzdeki yılın şubat ayında vizyona girecek.