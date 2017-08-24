24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

DHA'nın haberine görei, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk opera, bale festivali, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Antalya'daki 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda başladı. 1994'ten bu yana Aspendos Antik Tiyatrosu'nun mistik atmosferinde gerçekleşen festivalin açılış eseri 'Aida' operasını, Antalya ve Mersin Devlet Opera ve Balesi sahneledi. Günler öncesinden biletlerini alarak açılış gününü bekleyen yerli ve yabancı binlerce sanatseverler, atik tiyatronun taş koltuklarına oturarak temsili izledi.



Eseri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sibel Kızılateş, Rusya Federasyonu Başkonsolosu Oleg Rogoza, Kazakistan Konsolos Yardımcısı Nyshankul Karatayeva, Antalya Müzesi Müdür vekili Mustafa Samur da antik tiyatronun büyülü atmosferinde eseri izledi.



Antik tiyatroda, Varna Operası'nın başrejisörü Kuzman Popov'un rejisiyle 2 gün boyunca izleyenlerin beğenisine sunulacak eserin ilk temsilinde, 'Radames' rolünü Viyana Devlet Operası sanatçısı Kamen Chanev, 'Aida' rolünü Varna Operası sanatçısı Dimitrinka Raycheva, 'Amneris' rolünü Bolşoy Tiyatrosu sanatçısı Agunda Kulaeva, 'Amonasro' rolünü İstanbul DOB sanatçısı Murat Güney, 'Ramfis' rolünü Antalya DOB sanatçısı Engin Suna, 'Il Re' rolünü Antalya DOB sanatçısı Şafak Güç, 'Un Messaggero' rolünü Antalya DOB sanatçısı Burak Pektaş, 'Sacerdotessa' rolünü Antalya DOB sanatçısı Arzu Aydoğdumu canlandırdı. Orkestranın şefliğini ise Borislav Ivanov yaptı.

Konusu Mısır'da geçen ve Mısır prensesi Amneris ve Habeş prensesi Aida'nın, Mısır ordusunun genç kumandanı Radames'e olan aşklarının anlatıldığı eserde sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.



"GELECEK SENE DAHA İHTİŞAMLI OLACAK"



Açılış gecesinde gazetecilere açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, medeniyetlere beşiklik yapan Aspendos'un çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti. Yayman, Antalya'yı sadece turizmin başkenti değil, aynı zamanda kültürün ve sanatın da başkenti yapmak istediklerini dile getirdi. Gelecek sene 25'inci düzenlenecek festivali çok daha ihtişamlı hale getireceklerini ifade eden Yayman, şunları kaydetti:



"İnsanlar Antalya'ya geldikleri zaman Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, bu muhteşem eserin içerisinde 2 bin yıl öncesine giderek burada etkinlikler izleyecek. Onun için biz Antalya'yı kültür ve sanatta daha çok destekleyeceğiz, öne çıkartacağız. Turizmi sadece deniz, kum, güneş olarak görmüyoruz. Turizmde aynı zamanda kültürümüzün, sanatımızın, bizi biz yapan değerlerin öne çıkartılması, Türkiye'nin sadece deniz, kum, güneşle değil, tarihi ile Aspendos'u ile Likya'sı ile Göbekli Tepesi ile Hatay'daki medeniyetlerle, Şanlıurfa ile Trabzon Sümela Manastırı ile gündeme gelmesini istiyoruz. Bu anlamda da yayla turizmini, tarih turizmini, inanç turizmini, kültür turizmini, sağlık turizmini, gastronomi turizmini, spor turizmini ve jeotermal turizmini geliştirmek istiyoruz."



Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' sözünü de hatırlatan Hüseyin Yayman, bunu çok önemli bulduklarını, kültürü yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada da festival açılışını 'Aida' operasıyla yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ada, "Bu eserin özelliği Osmanlı döneminde 19'uncu yüzyılın ortasında Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın bu eserin siparişini vermesidir. Eserin ilk temsili de Kahire'de yapılmıştır. Bu eserin geçtiği dönem ve konusu itibariyle bu mekan misafirlerimize güzel bir atmosfer sunuyor" dedi.



İKİNCİ GÖSTERİM 25 AĞUSTOS'TA



Aida operasının ikinci temsili 25 Ağustos Cuma akşamı sahnelenecek. Temsilin solistleri Koray Damcıoğlu, Nurdan Küçükekmekçi, Stare Çelebi (Samsun DOB), Alaaddin Ataseven, Şafak Güç, Engin Suna, Burak Pektaş, Zişan Damcıoğlu olacak. İkinci temsilin orkestra şefi ise Alexandru Samuil olacak.



UYUYAN GÜZEL



Türkiye'nin kültür turizm ve tanıtımına katkı sağlayan festival kapsamında 28 Ağustos Salı günü İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Ayşem Sunal Savaşkurt'un uyarladığı 2 perdelik 'Uyuyan Güzel' balesi sahnelenecek. Eser, Piyotr İlyiç Çaykovski'nin müzikleri eşliğinde Marius Petıpa koreografisi ile sahneye taşıyacak.

KAPANIŞ ESERİ



4 Eylül Pazartesi günü kapanış gecesinde ise Rusya'dan festivale katılan Moskova Natalia Sats Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu, 'Şehrazat/Chopınia/Poloveç Dansları' üçlü dans gösterilerini sunacak. Michael Fokin'in koreografisini, Andris Liepa sahneye koyacak.



Festivalin tüm gösterimleri saat 21.00'de başlayacak.