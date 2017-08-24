Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "AKM'de kamuoyunun iftiharla karşılayacağı, çok büyük bir projenin hazırlığı içerisindeyiz. Hem fonksiyonelliği hem binanın mimari değeri bakımından hem binadaki kültür çalışmalarının gücü bakımından şunu çok açık söyleyebilirim ki AKM, Türkiye'nin uluslararası alanda da övüneceği büyük projelerden birisi olacak." dedi.

Kurtulmuş, medya kuruluşlarının kültür-sanat editörleriyle Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesine değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"AKM'de kamuoyunun iftiharla karşılayacağı çok büyük bir projenin hazırlığı içerisindeyiz. Bu projeyle hepimiz gurur duyacağız. Detayları çıktıkça, bunları gizlemeden kamuoyu ile bunları paylaşacağız. Lütfi Kırdar, Muhsin Ertuğrul sahnesi gibi, daha evvel yapıldığında ciddi sıkıntılar, eleştiriler olmuştu ama yapıldıktan sonra son derece ciddi biçimde Türkiye'nin kültür-sanat dünyasına katkısı oldu, olmaya devam ediyor. Hem fonksiyonelliği hem binanın mimari değeri bakımından hem binadaki kültür çalışmalarının gücü bakımından şunu çok açık söyleyebilirim ki AKM,Türkiye'nin uluslararası alanda da övüneceği büyük projelerden birisi olacak. Bunun için gayretle yolumuza devam ediyoruz."

Kurtulmuş, projenin yapımına ne zaman başlanıp, ne zaman sona ereceğine ilişkin bir soruyu, "Şu aşamada detaylarını vermemizin doğru olmadığı kanaatindeyim. Projenin detayları henüz netleşmediği için süreç başlamamıştır. İhalesi ortaya çıktığında net bir takvim ortaya çıkacaktır. Çok uzun yıllar vakit kaybetmeden, hızlı bir şekilde projeyi tamamlayacağız." diye yanıtladı.

"Türkiye'nin önemli kültür miraslarından birisi olacak"

AKM'nin projesinin kim tarafından yapılacağına ilişkin bir soru üzerine, sürecin netleşmesini beklediklerini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Şu aşamada proje öncesindeki hazırlık safhasında bütün değerlendirmeler devam ediyor. Mühim olan burada projeyi kimin yaptığı değil, doğru bir projenin hayata geçirilmesi meselesidir. Sonuç çıktığında bunların hukuki süreci de dahil bunları detaylı paylaşacağız. Bazı projelerde maalesef kısa süre içerisinde lüzumsuz, hatta işin kendisiyle ilgili değil politik kamplaşmaların içerisinde oluyoruz. Bunun geçmişte çok örneği oldu. Bizim gayemiz AKM'yi böyle bir sürece getirmemektir. Herkesin iftihar edeceği kültürel bir proje olacak. Gelecek nesillere aktaracağımız Türkiye'nin önemli kültür miraslarından birisi olacak. Dolayısıyla hatanın sıfıra yakın olmasını temin etmemiz lazım. Bunun için önce hazırlıklarımızı güçlü bir şekilde tamamlayacağız, ondan sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

Kurtulmuş, bir gazetecinin AKM'deki plan değişikliği konusunda bakanlığın bir teklifi olduğu ve bu değişikliğin Koruma Kurulu gündeminde bulunduğunu hatırlatarak "AKM tescilli bir yapı. Daha önce burayla ilgili bir yıkım kararı söz konusu olduğunda Koruma Kurulu burayı tescillemişti. Bu tescilin kaldırılması söz konusu ki burada bir yıkım yapılarak proje gerçekleşsin. Bunu nasıl aşmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Buradaki proje doğru yapılıp uzun süre beklememelidir. Bunu en kısa süre içerisinde halledeceğiz Çünkü AKM çok uzun yıllardır tartıştığımız bir konu. Mühim olan doğru işi yapmak. Teknik konuları süreç yönetimiyle birlikte titiz bir şekilde yürütürsek, inşallah problemsiz bir şekilde bunları aşarız." karşılığını verdi.