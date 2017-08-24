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Oscar Ayla
KÜLTÜR-SANAT

Ayla filmi, Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçildi

Türkiye'nin Oscar adayı "Ayla" filmi oldu

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği "Ayla" isimli film, Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçildi

24 Ağustos 2017 Perşembe, 18:44:00 Güncelleme: 18:53:53 AA

Türkiye'nin 90. Akademi Ödülleri'ndeki adayı "Ayla" filmi oldu. 



Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'ndan (SEK) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Amerika'da yapılacak 89. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi.

Başvuran 13 filmin değerlendirildiği kurulda, Ulkay'ın "Ayla" isimli film, Oscar adayı oldu.

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