Terminator 2: Mahşer Günü 3D
Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017
Yapımı : 1991 - ABD , Fransa
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon , Gerilim
Süre: 152 Dak.
Yönetmen : James Cameron
Oyuncular : Arnold Schwarzenegger , Robert Patrick , Linda Hamilton , Edward Furlong , Dean Norris
Senaryo : James Cameron , William Wisher Jr.
Yapımcı : Mario Kassar
Diğer Adı : Terminator 2 3D
Çılgın Hırsız 3
Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Animasyon , Komedi , Macera
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Pierre Coffin, Kyle Balda
Oyuncular : -
Seslendirenler : Steve Carell , Miranda Cosgrove , Russell Brand , Kristen Wiig , Trey Parker
Senaryo : Ken Daurio , Cinco Paul
Yapımcı : Chris Renaud , Christopher Meledandri
Senin Adın
Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017
Yapımı : 2016 - Japonya
Tür : Dram , Fantastik , Romantik
Süre: 106 Dak.
Yönetmen : Makoto Shinkai
Oyuncular : -
Seslendirenler : Ryûnosuke Kamiki , Mone Kamishiraishi , Masami Nagasawa , Ryô Narita , Aoi Yuki
Senaryo : Makoto Shinkai
Yapımcı : Genki Kawamura
Diğer Adı : Your Name
Şansımı Seveyim
Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Ender Mıhlar
Oyuncular : Cem Gelinoğlu , Zeynep Tuğçe Bayat , Gökhan Kıraç , Zerrin Sümer , Metin Yıldız
Senaryo : Ferhat Ergün
Yapımcı : Timur Savcı
Diğer Adı : Şanssız Adam
Şanslı Logan
Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon , Komedi , Suç
Süre: 119 Dak.
Yönetmen : Steven Soderbergh
Oyuncular : Channing Tatum , Adam Driver , Seth MacFarlane , Riley Keough , Daniel Craig
Senaryo : Rebecca Blunt
Yapımcı : Channing Tatum , Gregory Jacobs
Sadakat Yolunda
Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram
Süre: 118 Dak.
Yönetmen : Gabriela Cowperthwaite
Oyuncular : Kate Mara , Edie Falco , Bradley Whitford , Common , Tom Felton
Senaryo : Pamela Gray , Annie Mumolo
Yapımcı : Mickey Liddell , Jennifer Monroe
Kartalın Gölgesinde
Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017
Yapımı : 2017 - Çin , Hong Kong , ABD
Tür : Dram , Spor , Tarih
Süre: 104 Dak.
Yönetmen : Stephen Shin, Michael Parker (i)
Oyuncular : Joseph Fiennes , Shawn Dou , Richard Sanderson , Bruce Locke , Jesse Kove
Senaryo : Michael Parker (i)
Yapımcı : -
Diğer Adı : The Last Race