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Kültür-Sanat

Vizyondaki filmler

25 Ağustos'ta gösterime 7 film girdi. İşte haftanın filmleri

25 Ağustos 2017 Cuma, 11:20:26

Terminator 2: Mahşer Günü 3D

Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017

Yapımı : 1991 - ABD ,  Fransa

Tür : Bilim Kurgu ,  Aksiyon ,  Gerilim

Süre: 152 Dak.

Yönetmen : James Cameron

Oyuncular : Arnold Schwarzenegger ,  Robert Patrick ,  Linda Hamilton ,  Edward Furlong ,  Dean Norris

Senaryo : James Cameron ,  William Wisher Jr.

Yapımcı : Mario Kassar

Diğer Adı : Terminator 2 3D

TERMİNATOR 2: JUDGMENT DAY 3D (KIYAMET GÜNÜ) - FRAGMAN
Yıl 2009. Sarah Connor'ı öldürme görevinde başarısızlığa uğrayan Synet robotları, T-1000 adında yeni bir robot üretirler. Bu yeni "Terminatör" geçmişe dönerek insan direnişinin gelecekteki lideri olacak Sarah'ın oğlu John Connar'ı öldürmeye programlanır. Fakat bir diğer robot T-800 de John'u korumaya programlanarak geçmişe gönderilmiştir. İnsanoğlunun kaderini belirleyen tek bir soru vardır: İki robottan hangisi John'u daha önce bulacaktır? Terminatör serisinin bu ikinci filmi altı dalda Oscar'a aday gösterilmiş, dördünü kazanmıştır.
 

Çılgın Hırsız 3

Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Animasyon ,  Komedi ,  Macera

Süre: 90 Dak.

Yönetmen : Pierre Coffin,  Kyle Balda

Oyuncular :  -

Seslendirenler : Steve Carell ,  Miranda Cosgrove ,  Russell Brand ,  Kristen Wiig ,  Trey Parker

Senaryo : Ken Daurio ,  Cinco Paul

Yapımcı : Chris Renaud ,  Christopher Meledandri

DESPİCABLE ME 3 (ÇILGIN HIRSIZ 3) - FRAGMAN
evilen animasyon serisi Çılgın Hırsız'ın 3. devam halkası
  

Senin Adın

Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017

Yapımı : 2016 - Japonya

Tür : Dram ,  Fantastik ,  Romantik

Süre: 106 Dak.

Yönetmen : Makoto Shinkai

Oyuncular :  -

Seslendirenler : Ryûnosuke Kamiki ,  Mone Kamishiraishi ,  Masami Nagasawa ,  Ryô Narita ,  Aoi Yuki

Senaryo : Makoto Shinkai

Yapımcı : Genki Kawamura

Diğer Adı : Your Name

KİMİ NO NA WA (YOUR NAME) - FRAGMAN
Dağların sardığı bir bölgede yaşayan Mitsuha, hayatından çok da memnun olmayan liseli bir kızdır. Babası vali olarak çalışmakta ve seçim kampanyaları ile uğraşmaktadır. Evde kendisi, kardeşi ve büyükannesi dışında kimse yoktur. Kırsal kesimdeki yaşamı onu bunaltmaktadır ve esas isteği Tokyo'nun muhteşem şehir hayatının bir parçası olmaktır. Diğer tarafta ise Taki vardır. Taki Tokyo'da yaşayan, Mitsuha ile aynı yaşlarda bir gençtir. Günleri, Tokyo'daki herhangi bir genç gibi hem arkadaşlarıyla vakit geçirip hem de çalışarak geçmektedir. Ancak bir gün, rüyasında kendini dağların sardığı bir kentte yaşayan bir kız olarak görecektir. Mitsuha ise tam tersi, kendini Tokyo'da yaşayan bir erkek olarak. Birbirine yabancı bu iki genç, garip bir şekilde kendilerini, birbirlerine bağlanırken bulacaktırlar.
  

Şansımı Seveyim

Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - Türkiye

Tür : Komedi

Yönetmen : Ender Mıhlar

Oyuncular : Cem Gelinoğlu ,  Zeynep Tuğçe Bayat ,  Gökhan Kıraç ,  Zerrin Sümer ,  Metin Yıldız

Senaryo : Ferhat Ergün

Yapımcı : Timur Savcı

Diğer Adı : Şanssız Adam

ŞANSIMI SEVEYİM - FRAGMAN
Çevresinde şanşsızlığı ile bilinen Sebahattin, yaşadığı birçok talihsizliğin sonunda büyüdüğü mahalleye geri döner. Sebahattin'in mahalleye dönmesi ile bütün mahalleli başlarına yine birçok iş açılacağını düşünerek endişeye kapılır. Kaderine boyun eğen Sebahattin, mahallede tanıştığı Yaprak sayesinde şansının döndüğüne inanır. Fakat her şey bu kadar kolay olmaz. Yaprak, yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir ve Sebahattin'i kabul etmek için ona bir şart sunar. Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesini ister. Sebahattin, kaderini değiştirmek ve Yaprak'ın kendisini kabul etmesini sağlamak için en yakın arkadaşı İzzet ile plan yapmaya başlar.
  

Şanslı Logan

Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Aksiyon ,  Komedi ,  Suç

Süre: 119 Dak.

Yönetmen : Steven Soderbergh

Oyuncular : Channing Tatum ,  Adam Driver ,  Seth MacFarlane ,  Riley Keough ,  Daniel Craig

Senaryo : Rebecca Blunt

Yapımcı : Channing Tatum ,  Gregory Jacobs

LOGAN LUCKY (ŞANSLI LOGAN) - FRAGMAN
Erkek kardeşler Jimmy ve Clyde Logan'ın çok önemli bir amacı var; ailelerinin üzerindeki laneti kaldırmak. İkili bunun için Charlotte Motor Speedway'deki efsanevi Coca-Cola 600 yarışını hedef alır. Amaç büyük NASCAR yarışında başarılı bir soygun yapabilmektir...
   

Sadakat Yolunda

Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - ABD

Tür : Dram

Süre: 118 Dak.

Yönetmen : Gabriela Cowperthwaite

Oyuncular : Kate Mara ,  Edie Falco ,  Bradley Whitford ,  Common ,  Tom Felton

Senaryo : Pamela Gray ,  Annie Mumolo

Yapımcı : Mickey Liddell ,  Jennifer Monroe

SADAKAT YOLUNDA - FRAGMAN
Kate Mara'nın başrolünde yer aldığı Megan Leavey, hayatında yeni bir sayfa açmak adına askere kaydolan Megan ile bomba tespit ekibinde yer alan köpek Rex'in hikâyesini anlatıyor.
  

Kartalın Gölgesinde

Vizyon Tarihi: 25 Ağustos 2017

Yapımı : 2017 - Çin ,  Hong Kong ,  ABD

Tür : Dram ,  Spor ,  Tarih

Süre: 104 Dak.

Yönetmen : Stephen Shin,  Michael Parker (i)

Oyuncular : Joseph Fiennes ,  Shawn Dou ,  Richard Sanderson ,  Bruce Locke ,  Jesse Kove

Senaryo : Michael Parker (i)

Yapımcı :  -

Diğer Adı : The Last Race

KARTALIN GÖLGESİNDE - FRAGMAN
Filmde, Çin doğumlu ilk olimpiyat şampiyonu olan Eric Liddell'in (Joseph Fiennes) öyküsü anlatılıyor. Liddell'ın Japonlar'ın kurduğu toplama kampında yaşadıklarına da odaklanılıyor.
  

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