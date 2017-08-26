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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Ağustos 2017)

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 03:38:29

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (26 Ağustos 2017)
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    - Teoman, dinleyiciyle saat 21.00’den sonra Marina Arena’da buluşacak.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (26 Ağustos 2017)
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    - Pinhani konseri IF Performance Hall Beşiktaş; İstanbul Arabesque Project konseriyse IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde...

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (26 Ağustos 2017)
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    - Gripin, sevilen şarkılarıyla Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Konser saat 22.00’de.

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  • 4 Bu hafta ne yapsak? (26 Ağustos 2017)
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    - Güliz Ayla, popüler şarkılarını 19.00’da Emaar Square Mall’da seslendirecek.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (26 Ağustos 2017)
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    - Sibel Köse Quartet konseri 19.00’dan sonra The Primetime Cruise gemisinde gerçekleşecek.

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