KÜLTÜR-SANAT
Bu hafta ne yapsak? (26 Ağustos 2017)
26 Ağustos 2017 Cumartesi, 03:38:29 | Güncelleme: 03:50:41
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- Teoman, dinleyiciyle saat 21.00’den sonra Marina Arena’da buluşacak.
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- Pinhani konseri IF Performance Hall Beşiktaş; İstanbul Arabesque Project konseriyse IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde...
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- Gripin, sevilen şarkılarıyla Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Konser saat 22.00’de.
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- Güliz Ayla, popüler şarkılarını 19.00’da Emaar Square Mall’da seslendirecek.
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- Sibel Köse Quartet konseri 19.00’dan sonra The Primetime Cruise gemisinde gerçekleşecek.
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- Alternatif müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Nilipek, 21.30’da Babylon x bomontiada Avlu’da bir konser verecek.
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- Leman Sam sevilen şarkılarıyla KadıköySahne’de olacak.
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- Zakkum konseri saat 22.00’de Beyrut Performance sahnesinde.
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- Suda Tur Teknesi’nin konuğu 21.30’dan sonra Merve Özbey olacak.
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İZMİR
- Spiaggia Grande, Yunanistan’dan bir konuğu, Antonis Remos’u ağırlayacak. Konser saat 22.30’da.
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- 86. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında caz davulcusu Ferit Odman, 23.00’ten sonra Mogambo Caz Club sahnesinde; Selami Şahin ise 21.30’da Çim Konserleri’nde İzmirli dinleyici ile buluşacak.
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- Eda Baba, 22.00’de Hayal Kahvesi’nde...
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BODRUM
- DJ Ozan Doğulu yazın hit şarkılarından oluşan repertuvarıyla 17.30’da Kuum Beach’te olacak.
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- Bella Sombra Hotel, 18.30 itibarıyla Happy Hour Party’de İskender Paydaş’ı ağırlayacak.
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- Tenor Mario Frangoulis ve İbrahim Yazıcı yönetiminde Beşiktaş Belediyesi Filarmoni Orkestrası konseri 21.30’da Bodrum Kalesi’nde. Konsere soprano Deniz Yetim eşlik edecek.
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- İki gitar ustası Erdem Sökmen ve Hasan Meten, Uluslararası Gümüşlük Festivali kapsamında 20.30’da Gümüşlük Festival Merkezi’nde sahne alacak.
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ÇANAKKALE
- Ceylan Ertem, 22.00’de Salhane Bozcaada sahnesinde.
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BALIKESİR
- Zeytinli Rock Festivali’nin bugünkü konukları Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Umut Kuzey, Melis Danişmend, Sattas ve TNK olacak.