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KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (27 Ağustos 2017)

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 03:51:24

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (27 Ağustos 2017)
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    - KüçükÇiftlik Park’ta 17.00’de %100 Urban Music serisinin açılışını Alphadub yapacak, sahnede AsianDub Foundation, Sattas, Sansar Salvo & Myko ve Ezhel olacak.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (27 Ağustos 2017)
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    - Barış İçin Müzik ve Adalar Çocuk Orkestrası, 19.00’da Heybeliada Ruhban Okulu’nda...

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (27 Ağustos 2017)
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    ANKARA

    - Winner İncek sahnesi Derya Uluğ ile Happy Hour Partisi’ne ev sahipliği yapacak.

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  • 4 Bu hafta ne yapsak? (27 Ağustos 2017)
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    İZMİR

    - 86. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Zuhal Olcay 23.00’te Mogambo Caz Club, Candan Erçetin ise 21.30’da Çim Konserleri’nde sahnede olacak.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (27 Ağustos 2017)
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    - Kerala Dust, gece yarısı Single Fin Yellow’da...

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