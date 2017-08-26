KÜLTÜR-SANAT
Bu hafta ne yapsak? (27 Ağustos 2017)
26 Ağustos 2017 Cumartesi, 03:51:24 | Güncelleme: 04:00:53
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- KüçükÇiftlik Park’ta 17.00’de %100 Urban Music serisinin açılışını Alphadub yapacak, sahnede AsianDub Foundation, Sattas, Sansar Salvo & Myko ve Ezhel olacak.
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- Barış İçin Müzik ve Adalar Çocuk Orkestrası, 19.00’da Heybeliada Ruhban Okulu’nda...
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ANKARA
- Winner İncek sahnesi Derya Uluğ ile Happy Hour Partisi’ne ev sahipliği yapacak.
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İZMİR
- 86. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Zuhal Olcay 23.00’te Mogambo Caz Club, Candan Erçetin ise 21.30’da Çim Konserleri’nde sahnede olacak.
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- Kerala Dust, gece yarısı Single Fin Yellow’da...
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- Soner Sarıkabadayı, 23.00’te Jolly Joker Alaçatı’da...
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BODRUM
- Uluslararası Gümüşlük Festivali kapsamında Egberto Gismonti’nin gitar konseri, 20.30’da.
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- Duman, 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da...
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KUŞADASI
- Kuşadası AVM, 21.00’de Ferhat Göçer ve Enbe Orkestrası’nı ağırlayacak.
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BALIKESİR
- Zeytinli Rock Festivali’nde Bulutsuzluk Özlemi, Pentagram, Mavisakal, Kurban, Kurtalan Ekspres, Baba Zula ve Yedinci Ev konserlerini ağırlayacak.
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SAMSUN
- Yüksek Sadakat konseri Piazza’da...