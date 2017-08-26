Bu hafta ne yapsak? (30 Ağustos 2017)

- Kurban konseri 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.
ANKARA
- Burn Sonance Festival sahnesi elektronik müzik dinleyicisini bir araya getirecek; Club Mirador sahnesindeki isimler Blancah, Reinier Zonneveld, Enrico Sangiuliano, Gregor Tresher, Undercatt ve Ten Walls olacak.
İZMİR
- Bülent Ortaçgil, 22.30’da Çeşme Köy’de bir konser verecek.
- Selami Şahin konseri, 23.00’te Jolly Joker Alaçatı’da.
BODRUM
- Uluslararası Gümüşlük Festivali kapsamında gerçekleşecek Derek Gripper konseri, 20.30’da Gümüşlük Festival Merkezi’nde.