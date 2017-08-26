ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (30 Ağustos 2017)

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 04:11:05

  • 1 Bu hafta ne yapsak? (30 Ağustos 2017)
    1 | 6

    - Kurban konseri 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde.

  • 2 Bu hafta ne yapsak? (30 Ağustos 2017)
    2 | 6

    ANKARA 

    - Burn Sonance Festival sahnesi elektronik müzik dinleyicisini bir araya getirecek; Club Mirador sahnesindeki isimler Blancah, Reinier Zonneveld, Enrico Sangiuliano, Gregor Tresher, Undercatt ve Ten Walls olacak.

  • 3 Bu hafta ne yapsak? (30 Ağustos 2017)
    3 | 6

    İZMİR

    - Bülent Ortaçgil, 22.30’da Çeşme Köy’de bir konser verecek.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (30 Ağustos 2017)
    4 | 6

    - Selami Şahin konseri, 23.00’te Jolly Joker Alaçatı’da.

  • 5 Bu hafta ne yapsak? (30 Ağustos 2017)
    5 | 6

    BODRUM

    - Uluslararası Gümüşlük Festivali kapsamında gerçekleşecek Derek Gripper konseri, 20.30’da Gümüşlük Festival Merkezi’nde.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000