4 mekân, 120’den fazla konser!

HT Cumartesi'de yer alan Ece Ulusum imzalı haber, yeni sezon konserlerini haber veriyor. İstanbul’un kültür-sanat mekânları tek tek yeni sezon duyurularını yapmaya başladı. Festival yoksulluğumuzun acısını bu mekânlarda çıkaracağız. Ancak biz müzikseverler tarafında bir sıkıntı var; birçok konser aynı tarih ve saatte. Bu nedenle elimize bir kâğıt alıp plan yapmaya başlasak iyi olacak. Üstelik biletler satışa sunuldu, ‘sold out’ olursa üzülürsünüz.

YENİ İMAJI VE KEŞİFLERİYLE GARAJ!

Beyoğlu’nun kapanmamakta direnen, 10 yılı deviren kültür-sanat mekânı Garaj, bilinen eski adıyla garajistanbul, açıkladığı line up’ıyla gözümüzü doldurdu. Yurtdışından epey DJ ve müzisyeni İstanbul’a getiriyor. Tam keşfetmelik... Müzisyenler, yıllar sonra patlayınca “Garaj’da izlemiştim” diyeceğiniz isimler... Üstelik “Türkiye’deki gerilim ve politik nedenlerden dolayı” gelmeyen sanatçıların sayısı artarken Garaj’ın bu karma seçkisini kaçırmak olmaz.

Mekânın sezon açılışını 8 Eylül’de İsveçli indie pop şarkıcısı ve bestecisi Jens Lekman yapacak. Ve iki akşam sahnede olacak. Liste uzun, 35’ten fazla isim var. Sahneye çıkacakların bir kısmını sayalım; techno’da iddialı The Field, Coma (live), akustik performansıyla Steve Mason, İzlandalı electro pop üçlüsü Samaris, Dauwd ve Dave DK, Soulwax’in kabin ekibi 2manydjs, ABD’li hip hop ikilisi Shabazz Palaces, elektronik müzik adamı Andy Stott, Gengahr, izlemeyi sevdiğimiz Sun Ra, garage rock grubu Black Lips, lo-fi house’un iki esas adamı DJ Boring ve DJ Seinfeld, indie rock sansasyonlarından The Big Moon, İngiliz rock’çı beşli The Horrors gibi birçok isim. Garaj’ın bu uzun listesinin altında da Play Tuşu yatıyor. En son telefonla görüştüğümüzde mekânda harıl harıl çalışmalar devam ediyordu. Neler olacak merakla bekliyoruz.

BU SADECE ÖN DUYURU

Zorlu PSM de bu hafta yeni sezonunu açıkladı. Daha doğrusu bir kısmını açıkladı zira anlaşma süreçleri devam ediyormuş. PSM Müdürü Murat Abbas hem heyecanlı hem de “Politik nedenlerden dolayı” gelmeyen müzisyenlere sitemli. Yine de ön duyuruda hiç fena isimler yok. Üstelik sadece konser değil, tiyatro ve müzikal ayağı da epey genişletilmiş. Dev prodüksiyon Blue Man Group, ilki çok sevilen festivalin ikincisi de geliyor MIX Festival, çok ilgi gören Sónar Istanbul ve Zorlu PSM Caz Festivali, Vestel Gururla Yerli Konserleri, kült filmlerin canlı orkestrayla deneyimlendiği Movies in Concert serisi, Royal Opera House ve Bolshoi Ballet’nin sezon programlarının gösterimleri... Birkaç isim de var! Tom Odell, Michael Kiwanuka, Nicolas Jaar, Patricia Kaas, Lamb, HVOB ve Winston Marshall, Mor Karbasi, Australian Pink Floyd Show, MONO, Electro Deluxe, Brazzaville; yerlilerden de Ediz Hafızoğlu, Korhan Futacı & Kara Orkestra, Ümit Besen, Nazan Öncel, Selda Bağcan & Boom Pam, Cem Adrian, Akın Sevgör, Jakuzi... Ön duyurulara göre hiç fena değil ama yeni isim ve prodüksiyonlar için de ayrı bir heyecan var.

SALON’DA YENİ İSİMLER VE PROJELER

Yeni sezon duyurusu yapan bir diğer kültür-sanat mekânı da İKSV’nin gözbebeği Salon. Sezon 22 Eylül’de başlıyor ancak açıklanan isimlerin biletleri satışa çıktı bile. Geçmiş yıllarda kurdukları sıkı bağlantıları ve deneyimleri line up’larına da yansımış. Sezonu elektronik müzikseverlerin yeni gözdesi Alman DJ Roosevelt açacak. İstanbul’daki ilk performansı, kaçmaz! Dahası da var; neoklasik müziğin çıkış yapan isimlerinden Zoe Keating, trip-hop sahnesinin en başarılı projelerinden Flunk, İzlandalı folk müzisyen Ólöf Arnalds, İngiliz caz piyanisti Anthony Strong, cazı klasik müzikle harmanlayan Mammal Hands, İngiliz DJ ve prodüktör Nathan Fake, solo piyanist Chad Lawson, tropical garage grubu Papooz, Fransız neo-caz müzisyeni Makaya McCraven, Joe Acheson’ın akustik elektronik projesi Hidden Orchestra, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında Sleep Party, Lola Marsh, Wild Beasts, %100 Müzik ile Washed Out gibi isimler de var. Ancak Salon’un bu yıl açıkladığı asıl sürpriz proje Gezgin Salon. Projenin ilk konuğu da Kiasmos. 10 Eylül’de Limits Off sponsorluğunda Beykoz Kundura’da olacak. Gezgin Salon’un yeni isimleri de açıklanacak.

BABYLON’DA ACAYİP SEÇKİ

Babylon geçen sezonu yetenekli yerli isimlerle götürmüştü ama bu yıl yurtdışından önemli sanatçılar var. Çok sesli grup A-WA ilk kez Türkiye’de, Babylon’da sahne alacak. Ayrıca multi-enstrümantalist Hanni El Khatib, Marian Hill, folk üçlüsü Timber Timbre, Sevdaliza, Nouvelle Vague, Eli & Fur, BaBa ZuLa, Ceylan Ertem, Sóley, Gaye Su Akyol, Büyük Ev Ablukada, Marc Ribot gibi isimler de var...