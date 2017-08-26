DJ Funky 'C': ‘DJ’liğin temelinde analog yatar’

HT Cumartesi'de Ece Ulusum, DJ Funky 'C' ile yeni single'ı Kalk Gidelim vesilesiyle röportaj yaptı.

Bu single’da nasıl bir DJ Funky ‘C’ var? Ogün Dalka ile bir araya geldiğinizde nasıl bir potansiyel ortaya çıktı?

Üretken ve yaratıcı kimliğim bu çalışmayla gün yüzüne çıktı. Ogün, DJ kimliğini ve düzenlemelerini beğendiğim biri. Güçlerimizi birleştirdik. Parçanın sözlerini yazdım, müziklerde de eşlik ettim ve seslendirmelerini yaptım. Ogün de altyapıları ve düzenlemeleri hazırladı. Şimdi de ikili performans sergileyeceğiz.

Balkan ezgileriyle bir parça yapma fikri nereden geldi?

Rahmetli babam çocukluğumuzda bir yerlere giderken, hep bu nakaratı mırıldanırdı; Kalk Gidelim... Keyifli bir hatıra ve bununla ilgili bir şeyler yapmayı uzun zamandır istiyordum. Bir de şu an müzik dünyasında bir etnik sample modası var. Balkan ve diğer etnik ezgiler her yerde.

Siz de Power FM’in yarışmasında birinci olmuştunuz. O zamandan bu zamana ne değişti?

25 yıl geçmiş. Turizm alanında çalışırken kendimi birden medya dünyasında buldum. Yeni nesil DJ’ler işin sadece bilgisayar ve yazılımlarla yapıldığını sanıyor. Oysa DJ’liğin temelinde analog yatar. Bilgisayarın değil sizin ritimleri, vuruşları sayarak, hesaplayarak düzenlediğiniz şarkılar, oluşturduğunuz setler vardır. Yine de yetenekli olan sıyrılıp öne çıkıyor.

Geçenlerde DJ Tiga, Roma’da çaldığı setin çok kötü olduğu için özür dilemişti. Sizin de Tiga gibi düşündüğünüz oluyor mu?

Müzik piyasasında David Guetta, Avicii gibi dünya devi DJ’lerin nasıl bir anda alaşağı olduklarını görüyoruz aslında. DJ Tiga’nın Roma’dan sonra özür dilemesi bence çok şık bir davranış olmuş. Büyüklük göstermiş. Çaldığınız insanların eğlenip eğlenmediklerini takip etmek önemli. Keyif almayan insanları görüp çalmaya devam etmek bencilce. Ben herkesi mutlu etmeye çalışırım. Performanslarımda sadece benim setlerimde duyabilecekleri parçalar çalmaya özen gösteririm.

Yeni projeleriniz neler?

Solo albüm çıkarmak istiyorum. Ogün ile ortak çalışmalarıma da devam edeceğim. Farklı isimlerle güç birliği yapacağım birçok proje de gündemimde.