Her bölümü büyük heyecanla beklenen ve dünya genelinde milyonlarca takipçisi bulunan Game of Thrones'un 7. sezonu için sezon finali vakti geldi çattı. Dizinin 7. sezon 7. bölümü için bekleyiş sürüyor. Peki Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm ne zaman? Game of Thrones 7. sezon finali hakkında detaylar...

GAME OF THRONES 7. SEZON 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Son günlerde yaşadığı sızıntılarla gündemden düşmeyen ve hackerlardan kurtulamayan Game of Thrones, 7. sezon 7. bölümü ile sezon finali yapacak. İzleyiciler ise sezon finali bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Game of Thrones 7. sezon 7. bölümü 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece yayımlanacak ve sezon finali olacak. Bölüm toplam 80 dakika sürecek ve izleyiciler sezon finalinde adeta Game of Thrones'a doyacak.

Sezon finalinde Jon Snow’u gerçek bir sınav bekliyor. Cersei Lannister ve Daenerys Targaryen’i bir araya getiren Jon Snow’un Cersei’yi duvarın ötesindeki savaş için ikna etmesi gerekecek.

Game of Thrones, yayınlandığı her sene izlenme oranını artırmaya devam ediyor. 2011'de yayınlanmaya başladığında diziyi bölüm başına ortalama 9.3 milyon kişi izlerken, bu rakam 6. sezona gelindiğinde 25.7 milyona kadar yükselmişti.

Game of Thrones bu sene de ortalama izleyici sayısını arttırarak bölüm başına ortalama 29.3 milyon kişi tarafından izlendi. Yani dizi bir önceki sezona kıyasla izleyici sayısında yüzde 34'lük bir artış gösterdi.

Game of Thrones aynı zamanda ABD'li televizyon kanalı HBO'nun tarihinde en çok izlenen dizisi oldu. Game of Thrones'un 7. sezonunun en çok izlenen bölümü ise 10.7 milyon izleyiciyle 5. bölüm oldu. Dizinin finalinin, 5. bölümün rekorunu kıracağı öngörülüyor. Dizi, bu seneki finalini 80 dakika sürecek 7. bölümüyle pazar günü yapacak.

Seneye tekrar izleyici karşısına çıkacak olan dizinin 8. Sezonu ise daha da kısa olacak ve yalnızca 6 bölümden oluşacak.

