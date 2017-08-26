Sanatta ‘Hareket’ var

Yine bir Contemporary Istanbul (CI) zamanı geldi. Eylülde Akbank’ın desteğiyle düzenlenecek etkinlik, İstanbul’un uluslararası sanat merkezlerinden biri haline gelmesinde büyük rol oynuyor. HT Cumartesi'den Ekin Türkantos'un haberine göre; 11 yıldır Türkiye ve dünyanın da önde gelen galerilerini, sanatçılarını, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, koleksiyonerleri ve sanatseverleri İstanbul’da bir araya getiren Contemporary Istanbul (CI), İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde pek çok yenilikle yerli ve yabancı sanatseverleri ağırlayacak.

Bu yıl katılacak 73 galerinin 21’i fuara ilk kez katılacak. İran, Amerika, İspanya, Fransa, İngiltere, Güney Kore gibi birçok ülkeden galeri, sanatçılarının işlerini sergileyecek. Bu yılki içeriğe gelince... Sanatın iletişimi, aracılığı ve eğitimi için “Movement” (Hareket) ana temasıyla yola çıkan CI Dialogues programı, günlük hayatın temelinde yer alan teknoloji, mimari, mekân ve tasarım konularını işleyecek. Düzenlenecek panellerle uluslararası alanda önde gelen mimar, tasarımcı, akademisyen, teorisyen, sanat profesyoneli, sanatçı ve koleksiyonerler bir araya gelecek.

HEDEF GERÇEKLEŞTİ

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, HT Pazar’a verdiği röportajda, her yıl mutlaka en az bir kitap hazırlamak istediklerini söylemiş, Türkiye’deki sanat ortamını anlatan sanat kitapları yapmak hedefinden bahsetmişti. Gerçekleşti. Türk koleksiyonerlerinin eserlerinden oluşan ve büyük ilgi gören Collectors’ Stories seçkisinin kitabı, yabancı birçok galeriye gönderilmek üzere hazır.

NELER OLACAK?

14 Eylül’de saat 14.00’te gerçekleşecek “Sanat ve Teknoloji I: Gelecek Teknolojilerinde İnsan Estetiği” panelinde, Rutgers Üniversitesi Sanat ve Yapay Zekâ Laboratuarı Kurucusu ve Direktörü Ahmet Elgammal’ın da katılımıyla robotların, bilgisayar yazılımlarının ve yapay zekânın gelişimiyle değişen estetik deneyimleri incelenecek. Saat 16.00’da “Sanatta Yeni Teknolojilerin Yeri”, 17.30’da da moderatörlüğünü Bloomberg HT’den Arzu Maliki’nin yapacağı “Bir Sanatsal Hafıza Yaratımı: Sanat Koleksiyonu” adlı oturumlar gerçekleşecek. 15 Eylül’de ise saat 14.00’te “Sanat ve Tat: Bileşik Tat Alma Sanatı”nda insanoğlunun varoluşundan bu yana aradığı lezzetler konuşulacak, 15.30’da da “Sanat ve Mimarlık: Boşlukta/Mekânda Hareket” konusu tartışılacak.

YENİ MEDYA SANATINDAN 11 SANATÇI

Fuarın ilgi çeken bir diğer bölümü ise Plugin Yeni Medya Bölümü. Teknoloji ve sanatı ortak paydada buluşturan bölümün küratörleri, Ceren ve Irmak Arkman. Yeni medya alanında yetenekli 11 sanatçı, eserlerini bu seçkide sergileyecek.

Sanatseverler, eylül ayında kelimenin tam anlamıyla sanat etkinliklerine doyacak. 15. İstanbul Bienali’nin açılışına denk gelen Contemporary Istanbul’un ön izleme ve açılış programı; Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Pera Müzesi, Borusan, Elgiz Müzesi, Akbank Sanat ve Arter gibi sanat kurumlarının etkinlikleriyle aynı haftada gerçekleşecek.