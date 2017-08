Şimdiye kadar yayınlanan 7 sezonuyla dünya genelinde milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan ve her bölümü büyük heyecanla beklenen Game of Thrones, 7. sezon 7. bölüm ile sezon finali yapıyor. "Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm izle" diye aratan kullanıcılar da merakla sezon finalini nasıl izleyeceğini araştırıyor. Peki Game of Thrones 7. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

GAME OF THRONES 7. SEZON 7. BÖLÜM (SEZON FİNALİ)

Dizinin 7. bölümünün yayınlanmasıyla Game of Thrones sezon finaline girmiş oldu. En çok merak edilen konular arasında yer alan ak gezenler ve insanların karşılaşması gerçekleşti mi? Jon Snow ile Khaleesi güçlerini birleştirecek mi?

Türkiye'de, Avrupa Kıtası'nda, Rusya'da ve Amerika Kıtası'nda aynı anda gösterime giren Game of Thrones dizisinin 7. sezon finali toplam 80 dakika sürüyor. Bu da Game of Thrones'un şimdiye kadar yayınlanan en uzun bölümü anlamına geliyor.

Sezon finalinde Jon Snow’u gerçek bir sınav bekliyor. Cersei Lannister ve Daenerys Targaryen’i bir araya getiren Jon Snow’un Cersei’yi duvarın ötesindeki savaş için ikna etmesi gerekecek.

Jon Snow ile işbirliğine giden Daenerys Targaryen, uzun zaman sonra yeniden Westeros'a döndü ve kontrolü eline almaya başladı. Daenerys Targaryen ile buluşmaması ikazlarına aldırmayan Jon Snow, krallığı Sansa Stark'a emanet ederek yola çıktı.

Jon Snow, Güney'e ayak bastığında pek hoş karşılanmasa da zamanla Daenerys Targaryen ile anlaşmaya başladı.

GAME OF THRONES 7. SEZON 7. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Yayınlanan her bölümüyle hem ekranlarda hem de sosyal medyada büyük ilgi çeken ve gündemin konusu olan Game of Thrones, 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlanan gece yayınlanan 7. sezon 7. bölümüyle sezon finali yaptı.

Dizinin son bölümünü izlemek isteyen milyonlarca kişi de "Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm izle" ve "Game of Thrones son bölüm sezon finali izle" aramalarını arttırıyor. Peki Game of Thrones 7. sezon 7. bölümü (sezon finali) nasıl izlenir?

Game of Thrones, bilindiği üzere ülkemizde beIN Connect ve Digitürk platformu üzerinden izlenebiliyor. Bu nedenle diziyi izlemek isteyen kişilerin beIN Connect veya Digitürk sahibi olması gerekiyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu gece sabaha karşı yayınlanan Game of Thrones 7. sezon 7. bölümünün ardından izleyenler yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Game of Thrones'un 8. sezonu da tıpkı diğer sezonları gibi büyük ilgiyle takip edilecek. Yeni sezonda neler yaşanacağı da şimdiden merak konusu.

Ancak Game of Thrones'un 8. sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi yok. Zira yeni sezonun bölümlerinin çekilmesi, yayınlanmaya hazır hale getirilmesi oldukça uzun zaman alabiliyor...

Game of Thrones

Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm izle

Game of Thrones 7. sezon 7. bölüm

Game of Thrones sezon finali

Game of Thrones sezon finali izle