Dünya genelinde milyonların takip ettiği Game of Thrones dizisinin 7. sezonu, bu sabah yayınlanan 7. bölüm ile sezon finali yaparak noktalandı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından 8. sezon için bekleyişe geçen izleyiciler, merakla "Game of Thrones 8. sezonu ne zaman çıkacak?" diye araştırıyor. Peki Game of Thrones 8. sezon ne zaman çıkacak? İşte Game of Thrones 8. sezon çıkış tarihi hakkında detaylar...

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

7. sezonun bitmesiyle 8. sezon tarihi en çok merak edilen konulardan birisi durumunda. Konuyla ilgili Entertainment Weekly'den James Hibberd, HBO programlama başkanı Casey Bloys ile röportaj yaptı.

Hibberd, HBO programlama başkanı Casey Bloys'a "Son sezon Weiss ve Benioff’un ihtiyaçlarına bağlı olarak 2019’a uzayabilir mi?" diye sordu. Soruya cevap veren Bloys, "Evet, bölümleri yazmalı ve bunları üretime almalılar. Bunun için zaman gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre Game of Thrones'un 8. sezonu için çıkış tarihi en geç 2019 yılı olarak gösteriliyor. Bu gelişmeyle birlitke Game of Thrones'un 8. sezonunu bekleyen izleyenler hayal kırıklığı yaşamış durumda. Zira geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalara göre dizi 2018'de 8. sezonuyla izleyiciyle buluşacaktı.

Game of Thrones'un 8. sezon çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Nikolaj Coster-Waldau (dizideki Jamie Lannister karakteri) Game of Thrones 8. sezon çekimlerinin 2017 yılı Ekim ayında başlayacağını belirtti.

GAME OF THRONES SEZON FİNALİ YAPTI

Game of Thrones, bu sabah yayınlanan 7. sezon 7. bölümüyle sezon finali yaptı. Birçok gelişmenin yaşandığı sezon finali bölümü toplam 80 dakika sürdü ve bu süre Game of Thrones tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

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