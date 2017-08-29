Dün yayınlanan Game of Thrones 7. sezon 7. bölümüyle birlikte ünlü dizi 7. sezonunu tamamlamış oldu ve sezon finali yaptı. Dizinin ardından izleyiciler Jon Snow ve Khaleesi arasındaki akrabalık derecesini araştırmaya başladı. Peki Jon Snow ile Daenerys Targaryen'in akrabalık derecesi ne? Jon Snow ve Khaleesi kardeş mi? İşte detaylar...

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Game of Thrones'un Pazartesi sabahına karşı yayımlanan 7. sezon 7. bölümü yine nefes kesti. Sezon finali olarak izleyenlerle buluşan 7. bölümde birçok gelişme yaşandı.

Game of Thrones sezon finalinde Sam'in Bran ile olan diyaloğu ile sırla ortadan kalktı ve birçok gerçek ortaya çıktı. Rhegar Targaryen'in Lyanna Stark'ı kaçırmadığı ve evlendiğini öğrenen Bran, geçmişe gidip olayı gördü. Robert Baretheon'un Çılgın Kral'a karşı çıkardığı isyanın bir yalan olduğunu ve Rhaegar ile Lyanna'nı birbirlerini severek evlendiğini de görmüş olduk.

Ned Stark'ın Jon Snow'un tecavüz edilerek doğan bir çoçuk olmadığını ve isminin de Aegon Targaryen olduğunu meğerse biliyormuş. Bu durumda babasız olmayan Jon Snow, tahtın gerçek verisi oluyor.

Sezon finalindeki bir diğer detay ise Jon Snow ve Daenerys Targaryen'ın yakınlaşıp sevişmesi oldu. Henüz Jon'un bir Targaryen olduğunu ikisi de bilmese de bu durumun sorun teşkil etmeyecek gibi.

Zira Targaryen'lerda ensest ilişki problem edilmiyor.Gelecek sezonun en çok merak edileni ise Jon Snow ve Daenerys Targaryen'in evlenip evlenmeyeceği olacak.

Jon Snow ve Khaleesi arasındaki akrabalık derecesi: Rhaegar ve Deanerys, II. Aerys Targaryen'in çoçuklarıdır. Bu durumda Deanerys (Khaleesi) Jon Snow'un halasıdır.

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