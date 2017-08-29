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25. Bond filmi
KÜLTÜR-SANAT

25. Bond filminin şarkısı Beyonce’den...

James Bond, 2019’da 25’inci kez hayranlarıyla buluşacak. Filmin şarkılarını seslendirmesi için Beyonce ile pazarlık masasına oturan yapımcıların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi

29 Ağustos 2017 Salı, 10:54:17 Güncelleme: 10:59:27

Sinema tarihinin en ünlü film serisi James Bond, 2019’da 25’inci kez hayranlarıyla buluşacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; serinin son filmi Skyfall’dan sonra rolü bıraktığını açıklayan 49 yaşındaki Daniel Craig’i ikna edip iki filmlik sözleşme imzalatan yapımcılar şimdi de Beyonce’nin peşinde. Filmin şarkılarını seslendirmesi için ünlü popçuyla pazarlık masasına oturan yapımcıların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Beyonce’nin filmde küçük bir rol almak istediği de konuşulanlar arasında.

 

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