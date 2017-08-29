25. Bond filminin şarkısı Beyonce’den...

Sinema tarihinin en ünlü film serisi James Bond, 2019’da 25’inci kez hayranlarıyla buluşacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; serinin son filmi Skyfall’dan sonra rolü bıraktığını açıklayan 49 yaşındaki Daniel Craig’i ikna edip iki filmlik sözleşme imzalatan yapımcılar şimdi de Beyonce’nin peşinde. Filmin şarkılarını seslendirmesi için ünlü popçuyla pazarlık masasına oturan yapımcıların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Beyonce’nin filmde küçük bir rol almak istediği de konuşulanlar arasında.

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