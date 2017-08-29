Dünya müzik piyasasının önde gelen ödüllerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri, ABD’nin California Eyaleti’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; sunuculuğunu ünlü yıldız Katy Perry’nin yaptığı, 2017 Video Müzik Ödülleri törenine birçok ünlü isim katıldı. 34’üncüsü düzenlenen ödül töreninde sahneye Kendrick Lamar, Lorde, Miley Cyrus ve Ed Sheeran gibi tanınmış isimler çıktı. Adaylar 15 kategoride yarışırken, renkli şovlara da sahne olan geceye damgasını “Humble” isimli video klibiyle 6 dalda ödül alan Kendrick Lamar vurdu. Video Müzik Ödülleri törenine katılan ünlü isimler, dekolteli kıyafetleriyle dikkat çekti. Harvey Kasırgası ve Mayweather ile McGregor arasındaki unvan maçınının etkisiyle hayli düşük reyting alan gecede, Miles Cyrus ve Pink’in gösterileri de beğeni topladı.

İŞTE GECENİN TÜM KAZANANLARI:

YAZIN EN İYİ ŞARKISI:

XO Tour Llif3 - Lil Uzi Vert

EN İYİ POP:



DownFifth Harmony ft. Gucci Mane

EN İYİ DANS:



Stay Zedd & Alessia Cara



EN İYİ KOREOGRAFİ:



Kanye West’in “Fade” klibindeki performanslarıyla Teyana Taylor, Guapo, Matthew Pasterisa, Jae Blaze & Derek Watkins.

EN İYİ İŞBİRLİĞİ:

I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) Zayn & Taylor Swift

YILIN SANATÇISI:

Ed Sheeran

EN İYİ YENİ SANATÇI:

Khalid

EN İYİ YÖNETMEN:

Humble Kendrick Lamar

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI:

Humble Kendrick Lamar

EN İYİ GÖRSEL EFEKTLER:

Humble Kendrick Lamar

EN İYİ KURGU:

Wyclef Jean Young Thug

EN İYİ ROCK:

Heavydirtysoul Twenty One Pilots

EN İYİ HIP HOP:

HUMBLE - Kendrick Lamar

YILIN VİDEOSU:

Humble - Kendrick Lamar

Katy Perry (32) sunuculuğunu üstlendiği gecede basket potasının üzerinde şarkı söyledi. Perry’nin sunumu fazla tutuk bulundu.

Heidi Klum (44) gecenin en cesur kıyafetlerinden biriyle boy gösterdi.

Rap’çi Nikki Minaj geceye vücudunu saran pembe lateks kıyafetle katıldı.