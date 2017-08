Game of Thrones'un ekrana gelen son bölümünde sezon finali gerçekleşti. Sezon finalinde birçok gelişme yaşanırken, en çok merak edilen konular arasında "Game of Thrones Serçeparmak Littlefinger öldü mü?" sorusu yer aldı. Peki Game of Thrones Serçeparmak Littlefinger öldü mü? İşte detaylar...

*Spoiler içerir

Winterfell'in büyük salonuna gelen Arya Stark, Leydi Sansa ile Serçeparmak Littlefinger'a bir tuzak kurdu. Salonda konuşmaya başlayan Leydi Sansa, Arya Stark suçluymuş gibi konuştu ve Serçeparmak Littlefinger da Arya Stark'ın suçlu olduğunu ve yargılanacağını düşündü.

Ancak ikili, planları dahilinde konuşmalarının ardından Serçeparmak Littlefinger'ı işaret etti ve bu gelişme üzerine Serçeparmak şok oldu.

Geçen konuşmaların ardından Arya Stark, Serçeparmak Littlefinger'ın boğazını onun bıçağıyla kesti ve öldürdü. İşte izleyenlerden büyük beğeni toplayan sahnede geçen diyaloglar;

Arya Stark: "Bunu yapmak istediğine emin misin?"

Leydi Sansa: "İstediğim bu değil, şeref bunu gerektiriyor."

Arya Stark: "Neyi gerektiriyor?"

Leydi Sansa: "Ailemi bize zarar vereceklerden korumayı. Kuzeyi bize ihanet edeceklerden korumayı."

Arya Stark: "Tamam o zaman. Hallet girsin."

Leydi Sansa: "Cinayetten suçlanıyorsun. İhanetten suçlanıyorsun. Bu suçlamalara nasıl yanıt veriyorsun? Lord Baelish?" dedi.

Arya Stark: "Ablam sana bir soru sordu."

Serçeparmak Littlefinger: "Leydi Sansa, beni affedin ama açıkçası kafam karıştı."

Leydi Sansa: "Hangi suçlama karıştırdı? En basitiyle başlayalım. Teyzemiz Lysa Arryn'i öldürdün. Ay Kapısı'nda aşağı itip düşüşünü izledin. İnkar ediyor musun?"

Serçeparmak Littlefinger: "Seni korumak için yaptım."

Leydi Sansa: "Vadi'de hakimiyet sağlamak için yaptın. Öncesinde Jon Arry'in cinayetini planladın. Lysa'ya onu zehirlemesi için Lys'in Gözyaşları verdin. İnkar ediyor musun?"

Serçeparmak Littlefinger: "Teyzen sana ne anlattıysa anlattı. Sıkıntılı bir kadındı. Her yerde düşmanı var sanıyordu."

Leydi Sansa: "Lysa teyzeye bir mektup yazdırarak ailemize Jon Arryn'i Lannisterların öldürdüğünü söylettin, ama aslında sendin. Stark ve Lannister haneleri arasındaki anlaşmazlığı başlatan sendin. İnkar ediyor musun?"

Serçeparmak Littlefinger: "Öyle bir mektuptan haberim yok."

Leydi Sansa: "Cersei Lannister ve Joffrey Baratheon ile komplo kurarak babamız Ned Stark'a ihanet ettin. Bu hainliği yüzünden babamız tutuklandı ve ardından sahte ihanet suçlamalarıyla idam edildi. İnkar ediyor musun?"

Serçeparmak Littlefinger: "İnkar ediyorum. Hiçbiriniz orada neler olduğunu görmediniz. Hiçbiriniz gerçeği bilmiyorsunuz."

Bran Stark: "Boğazına bir bıçak dayadın. Bana güvenmemeniz konusunda sizi uyarmıştım dedin."

Arya Stark: "Annemize bu bıçağın Tyrion Lannister'a ait olduğunu söyledin. Ama bu da yalandı. Bıçak senindi."

Serçeparmak Littlefinger: "Leydi Sansa, seni çocukluğundan beri tanırım. Seni hep korudum."

Leydi Sansa: "Korudun mu? Beni Boltonlara satarak mı?"

Serçeparmak Littlefinger: "Baş başa konuşabilirsek her şeyi açıklayabilirim.

Leydi Sansa: "Bazen bir insanın amaçlarını anlamaya çalışırken küçük bir oyun oynarım. En kötüsünü düşünürüm. Beni kardeşime düşman etmenin en kötü sebebi neydi? Yaptığın buydu, değil mi? Hayatın boyunca bunu yaptın. Aileleri birbirine düşürdün, kardeşleri birbirine düşürdün. Annemiz ve Lysa teyzeye bunu yaptın bize de yapmaya çalıştın."

Serçeparmak Littlefinger: "Sansa, ne olur."

Leydi Sansa: "Ağır öğreniyorum, doğru. Ama öğreniyorum."

Serçeparmak Littlefinger: "Kendimi savunma hakkı ver, hak ettim bunu." dedi ve odadaki askerlerden birine yönelerek "Ben vadinin Lord koruyucusuyum ve beni güvenle Eyrie'ye götürmeni emrediyorum." dedi ancak "Sanmıyorum" yanıtını aldı.

Serçeparmak Littlefinger:"Sansa, yalvarıyorum. Anneni çocukluğumdan beri sevdim."

Leydi Sansa: "Ama yine de ihanet ettin."

Serçeparmak Littlefinger: Serçeparmak Littlefinger: "Seni sevdim. Herkesten çok."

Leydi Sansa: "Ama yine de ihanet ettin. Beni Kıştepesi'ne geri getirdiğinde bu dünyada adalet kalmadığını söylemiştin, biz getirmediğimiz sürece. Bana verdiğiniz sayısız ders için teşekkür ederim Lord Baelish. Hiçbir zaman unutmayacağım."

