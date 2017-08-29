Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu: Oscar'ı alıp geleceğiz

Türkiye'nin 90. Oscar Ödülleri için "yabancı dilde en iyi film" adayı, Can Ulkay'ın yönettiği 'Ayla' filmi oldu. Şimdi, filmin, 4 Mart 2018'de gerçekleşecek olan 90. Oscar Ödül Töreni'nde yarışıp yarışmayacağı merak konusu.

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu ve filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu Habertürk TV anahabere konuk olup Ece Üner'in sorularını yanıtladı. Uslu "Ben bu filme başladığım gün Oscar'a gitmek için başladım. Ben hep oyuncularımızla bunu paylaştım. Ve göreceksiniz bu kayıtlar da delil olacak, Oscar'ı alıp geleceğiz. Bunun içinn size on tane sebep sayabilirim bir defa gerçek bir hayat hikayesi ile gidiyoruz. 85 ülke arasında gerçek hayat hikayesi ile giden tek ülke. En önemlisi kahramanlarımız hala hayatta. Yaşayan bir tarihi sinema filmine çevirip oraya götürüyoruz." dedi.

FİLMİN HİKAYESİ NE?

Film, 1950'lerde Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu ve Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın sevgi ve umutla beslenen gerçek hikayesinden beyazperdeye taşındı.

Kahramanlarının hala hayatta olduğu 'Ayla' filmi zamansız, mekansız, dil-din ve ırk tanımadan vicdanın nasıl da gerçek bir sevgiyle insanları buluşturabileceğini ve savaşa rağmen gerçek insanlığın nasıl da birleştirici olabileceğini Türkiye insanının güçlü gönlü ve ruhunu yansıtan bir gözle anlatıyor.

Kore Savaşı sırasında, dünyanın öbür ucunda, anne ve babası ölmüş minik bir çocuğun hem Türkleri hem Güney Korelileri hem de Amerikalıları aynı duygularda, nasıl büyük bir içtenlikle buluşturduğunun hikayesini perdeye taşıyan Ayla, savaşın acı koşullarında, ismi gibi ay yüzlü Ayla ile ay yıldızlı bir askerin tarihe mal olmuş 65 yıllık hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı, yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, müziklerine Fahir Atakoğlu’nun imza attığı, danışmanlığını Elif Dağdeviren'in yaptığı Ayla, başta İsmail Hacıoğlu ve Eric Roberts gibi isimlerin olduğu zengin oyuncu kadrosuyla Oscar yolunda.

Kahramanlarının hala hayatta olduğu, geçmişi gururla bugüne taşıyan film; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyong-Jin, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Sinem Uslu, Eric Roberts, Cade Carredine, Kim Byoungsoon, Johnny Young, Mehmet Esen, Caner Kurtaran, Burç Kümbetlioğlu, Duygu Yetiş, Ali Barkın, Nilgün Kasapbaşoğlu, Mine Teber, Esra Dermancıoğlu, Toygan Avanoğlu, İlber Gürtunca gibi birbirinden değerli 32 ulusal ve uluslararası yıldızla Oscarlar'da tüm dünyaya görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Oscar'da "yabancı dilde en iyi film" aday adayı olan 'Ayla'nın, Akademi tarafından ödül için yarışmaya layık bulunup bulunmadığını öğrenmek için ocak ayını beklemek gerekiyor. Oscar adayları 23 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.