11 yaşındaki Danny (Ty Shelton) finansçı, işkolik babası Will (Hayden Christensen) ve cerrah annesi Laura’yla (Megan Leonard) yeterince vakit geçiremeyen, okuldaki zorbalarla kronik sorunları olan yalnız bir çocuktur.

Laura, “Danny’yle ilgili artık bir şeyler yapman gerekiyor” dediğinde Will sorunu aile geleneği olan geyik avıyla çözeceğini düşünür. Babadan kalma tüfeği sandıktan çıkarıp ailesini ormana götürür.

Küçük Danny daha ilk andan geyik avlamanın bir çözüm olacağı konusunda kuşkuludur. Ama uyumsuz davranmaz ve kısa bir öğrenme sürecinin ardından gördüğü ilk geyiğe nişan alır... İşte tam o anda baba-oğul, soygun sonrası birbirlerine düşen bir çetenin hesaplaşma sürecine dahil olurlar. Geyik avı gezisi bir süre sonra bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür.

TANIDIK BİR HİKÂYE ÖRGÜSÜ

Filmde anlatılan soygun öyküsünde açıkçası kayda değer bir ‘numara’ olduğu söylenemez. Kimin iyi kimin kötü olduğunun sonuna kadar anlaşılamadığı tanıdık bir hikâye örgüsü bu... Filmin ‘gizli ana karakteri’ küçük Danny’nin öyküsü ise daha ilginç. Danny’nin, karşısına ‘kötü adam’ olarak çıkan Levi (Gethin Anthony) ile ilişkisi özellikle ilgiye değer... Danny macera boyunca Levi ile daha iyi bir iletişim kuruyor ve babasından ziyade ondan bir şeyler öğreniyor.

Danny için hayatla başa çıkma konusunda video oyununun geyik avından daha iyi bir model haline gelmesini de gözden kaçırmayalım... Kaldı ki, Levi’nin de video oyunu tutkunu olması, ikisi arasındaki iletişimi kolaylaştırıyor. Belli ki senaryo yazarı Nick Gordon, çocuğunuzla iletişim kurmak için geyik öldürmenize gerek yok demekle kalmıyor, video oyunlarının tümüyle zararlı görülmesini de altan alta eleştiriyor.

Sonuçta olup biten her şey, Danny için bir ders niteliği taşı- yor; iyiyle kötünün göründüğü gibi olmadığını anlıyor. Babası Will de geyik öldürmenin gereksizliğini ve asıl cesaretin tetiği çekmekle ilgili olmadığını kavrıyor. Film zorbalık konusunda da zorbaların korkuyla beslendiğine dair doğru şeyler söylüyor.

FİLMDE TEMPO SORUNU YOK

Ama tüm bunların yönetmen Steven C. Miller tarafından iyi geliştirilip derinleştirildiğini söyleyemem. Miller, öykünün derinleşebilecek yanlarını üstünkörü geçip takip ve silahlı çatışma sahnelerine odaklanıyor. Dolayısıyla, filmde tempo sorunu yok.

Taşra polisi Howell (Bruce Willis) ile Will’in geçmişteki meselesinin gereksiz, zorlama bir yan hikâye olması, filmin sorunlarından biri. Will’in bir ana karakter olarak ciddi bir değişim yaşamaması, kendisiyle yüzleşmemesi de filmi yavanlaştırıyor. Will, çocuğunu kurtarmak için elinden geleni yapan özverili bir baba olmanın ötesine geçemiyor. Bir finansçı olarak ormanda çok başarılı olması, bir anda sıkı bir aksiyon kahramanına dönüşmesi ise pek inandırıcı değil...

‘İlk Kurşun’ senaryosundaki iyi yanları öne çıkaramasa da gerilim ve tempo konusunda seyirciyi sürüklemesini bilen bir film. Gerilim ağırlıklı macera filmlerini sevenler için iyi bir seçim olabilir.