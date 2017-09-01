Siccin 4
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Korku
Yönetmen : Alper Mestçi
Oyuncular : Merve Ateş , Sebahat Adalar , Mirza Metin , Yasemin Kurttekin , Yasemen Büyükağaoğlu
Senaryo : Alper Mestçi
Yedinci Hayat
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Bilim Kurgu , Gerilim
Süre: 123 Dak.
Yönetmen : Tommy Wirkola
Oyuncular : Noomi Rapace , Willem Dafoe , Glenn Close , Robert Wagner , Marwan Kenzari
Senaryo : Max Botkin , Kerry Williamson
Yapımcı : Philippe Rousselet , Raffaella De Laurentiis
Diğer Adı : What Happened to Monday?
Inhumans
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon
Yönetmen : Roel Reiné
Oyuncular : Ken Leung , Serinda Swan , Iwan Rheon , Anson Mount , Ellen Woglom
Senaryo : Scott Buck
Yapımcı : Stan Lee , Kevin Feige
Diğer Adı : Marvel's Inhumans
İçerdeki Şeytan
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2016 - İspanya
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Miguel Ángel Vivas
Oyuncular : Rachel Nichols , Laura Harring , Craig Stevenson , Stany Coppet , Andrea Tivadar
Senaryo : Jaume Balagueró , Julien Maury , Alexandre Bustillo , Manu Díez
Yapımcı : Núria Valls , Adrián Guerra
Bekar Bekir
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Serdar Işık
Oyuncular : Bektaş Erdoğan , İrem Derici , Burçin Bildik , Mevlüt Acaroğlu , Pınar Ünsal
Senaryo : Baykut Badem
İlk Kurşun
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon , Gerilim
Süre: 97 Dak.
Yönetmen : Steven C. Miller
Oyuncular : Hayden Christensen , Bruce Willis , Gethin Anthony , Megan Leonard , Ty Shelton
Senaryo : Nick Gordon
Yapımcı : Randall Emmett , George Furla
Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Burak Aksak
Oyuncular : Şahin Irmak , Eda Ece , Cengiz Bozkurt , Necip Memili , Zafer Algöz
Senaryo : Burak Aksak
Yapımcı : Necati Akpınar , BKM