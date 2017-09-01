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Kültür-Sanat

Vizyondaki filmler

1 Eylül 2017 tarihinde 7 yeni film vizyona girdi. İşte vizyondaki yeni filmler!

01 Eylül 2017 Cuma, 12:41:16

Siccin 4
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Korku
Yönetmen : Alper Mestçi
Oyuncular : Merve Ateş , Sebahat Adalar , Mirza Metin , Yasemin Kurttekin , Yasemen Büyükağaoğlu
Senaryo : Alper Mestçi

SİCCİN 4 - FRAGMAN
Bir zamanlar refah içinde yaşayan ama yaşadıkları maddi düşüşün ardından ailenin büyüğü babaanne saadetin tek başına yaşadığı konağa taşınan Yılmaz Ailesi için bu değişiklik korkutucu olayların başlangıcı anlamına gelecektir, nitekim bahçesine dedeleri Muhsin'in gömülü olduğu evde Saadet, dışarıdan göründüğü gibi tek başına değildir.

Yedinci Hayat
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Bilim Kurgu , Gerilim
Süre: 123 Dak.
Yönetmen : Tommy Wirkola
Oyuncular : Noomi Rapace , Willem Dafoe , Glenn Close , Robert Wagner , Marwan Kenzari
Senaryo : Max Botkin , Kerry Williamson
Yapımcı : Philippe Rousselet , Raffaella De Laurentiis
Diğer Adı : What Happened to Monday?

SEVEN SİSTERS (YEDİNCİ HAYAT) - FRAGMAN
Distopik bir gelecekte tek çocuk politikası zorunlu kılınmıştır. Babalarının haftanın her bir günü ile isimlendirdiği yedizler ise devlet tarafından uyutulmamak için herkesten saklanmak ve tek bir kimlik ile yaşamak zorundadırlar. Bir gün aralarından birinin kaybolması sonucu sokağa çıkmak ve kardeşlerini kurtarmak zorunda kalacaklardır.

Inhumans
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Bilim Kurgu , Aksiyon
Yönetmen : Roel Reiné
Oyuncular : Ken Leung , Serinda Swan , Iwan Rheon , Anson Mount , Ellen Woglom
Senaryo : Scott Buck
Yapımcı : Stan Lee , Kevin Feige
Diğer Adı : Marvel's Inhumans

MARVEL'S INHUMANS - FRAGMAN
Marvel'ın çizgi roman dünyasından beyazperdeye uyarlanan The Inhumans'ın senaryosunda Joe Robert Cole imzası olacak. Film, toplumdan izole bir şekilde yaşayan bir grup üstün yetenekli insanın kendilerini korumak adına büyük bir mücadele vermek zorunda kalışını anlatacak.


İçerdeki Şeytan
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2016 - İspanya
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Miguel Ángel Vivas
Oyuncular : Rachel Nichols , Laura Harring , Craig Stevenson , Stany Coppet , Andrea Tivadar
Senaryo : Jaume Balagueró , Julien Maury , Alexandre Bustillo , Manu Díez
Yapımcı : Núria Valls , Adrián Guerra

İÇERDEKİ ŞEYTAN - FRAGMAN
Hamileliğinin son aşamalarına gelmiş Sarah (Rachel Nichols), direksiyon başında olduğu bir akşam yaptığı kaza sonucu yan koltuktaki eşinin ölümüne neden olmuştur. Ancak mucize eseri bebeği kazada zarar görmemiştir. Kazanın vicdan azabını yaşayan Sarah için asıl tehlike, doğmamış bebeğini çalabilmek için her şeyi yapmaya hazır, son derece kararlı ve kim olduğunu bilmediği çılgın bir kadın olacaktır.

Bekar Bekir
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Serdar Işık
Oyuncular : Bektaş Erdoğan , İrem Derici , Burçin Bildik , Mevlüt Acaroğlu , Pınar Ünsal
Senaryo : Baykut Badem

BEKAR BEKİR - FRAGMAN
32 yaşında halen bekar ve bakir olan Bekir annesiyle yaşamaktadır. Eline "kız tavlama sanatı" adlı bir kitap geçirmiştir ve halen gerçek aşkını aramaktadır! Ama gerek sakarlığı, gerek saflığı ve şanssızlığından dolayı aradığı aşka hiç yaklaşamaz bile. İmdadına mahalledeki yakınları koşar ve aralarında para toplayarak bir umut olması açısından Bekir'i lüks bir otele yollarlar. Fakat bu otelde hayatının aşkını ararken beklenmedik maceralara da bulaşacaktır!

İlk Kurşun
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon , Gerilim
Süre: 97 Dak.
Yönetmen : Steven C. Miller
Oyuncular : Hayden Christensen , Bruce Willis , Gethin Anthony , Megan Leonard , Ty Shelton
Senaryo : Nick Gordon
Yapımcı : Randall Emmett , George Furla

FİRST KİLL - ALTYAZILI FRAGMAN
Arsenal'ın yönetmeni Steven C. Miller'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yepyeni aksiyon filmi First Kill'den Türkçe altyazılı fragman geldi.Başrolüne Hollywood'un çetin ceviz kahramanı usta aksiyon yıldızı Bruce Willis ve Star Wars serisinin genç Anakin'i olarak tanıdığımız Hayden Christensen'ı yerleştiren aksiyon filminde Ty Shelton, Gethin Anthony, Megan Leonard ve William DeMeo da bulunuyor.

Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul
Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Burak Aksak
Oyuncular : Şahin Irmak , Eda Ece , Cengiz Bozkurt , Necip Memili , Zafer Algöz
Senaryo : Burak Aksak
Yapımcı : Necati Akpınar , BKM

DEDE KORKUT HİKAYELERİ: DELİ DUMRUL
Duha Oğlu Deli Dumrul (Şahin Irmak) ile korsanlık yapan Aksak'ın (Necip Memili) aynı kıza aşık olmaları sonrasında yaşadıkları mücadeleler, komik bir dille filmde anlatılıyor.

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