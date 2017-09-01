Times’ın çılgın Türk’ü Oğulcan Kuş!

Gazete Habertürk'te yer alan Hasan Örnekoğlu imzalı özel habere göre, ABD’nin Times Meydanı’nda bulunan sanatçı rezidansı “Art at Viacom”, bu yıl Türk sanatçı Oğulcan Kuş’u da ağırlıyor. “The American Daydream” (Amerikan Gündüz Düşü) isimli sergide, Kuş’un yaptığı akrilik ve balmumu bazlı boya ağırlıklı resimler sergileniyor.

Eğitim için gittiği ABD’de 6 yıldır yaşayan ve Marymount Manhattan College Güzel Sanatlar ve İletişim bölümlerinden mezun olan Kuş, “The American Daydream”in ilk sergisi olduğunu kaydetti.

Kuş, “Doğu ve Batı’nın ifade biçimlerini bir araya getirmeye çalıştım. Sergi Amerikan pop kültürü, İslam sanatı, minimalizm ve kavramcılığa duyduğum hayranlığın bir sentezi” dedi.