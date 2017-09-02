Oğuz Sırmalı, çocuğu olduktan sonra babaların yaşadığı uykusuz geceleri “Uyku Yok Bu Gece” adlı şarkısında anlattı. 31 Ağustos’ta yayınladığı ‘Yağmur Kokusu’ adlı ilk solo albümünü çıkartan Sırmalı, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde kadrolu sanatçı. Ancak kalbinde yatan rock müzik alanında bir albüm hazırladı. Albümün klibi ise yaşları 1 ile 7 arasında değişen 21 çocuğun süt partisini konu alıyor. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un haberi...



Müziğe ilginiz ne zaman başladı?

Lisede babamın aldığı Rus gitarı sayesinde rock müzik dinlemeye başladım. Kuzenimle müzik grubu kurduk. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’ne girdim. Leyla Gencer’in yönlendirmesi ve Kültür Bakanlığı bursuyla İtalya’da eğitim gördüm. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin kadrolu sanatçısı oldum. ‘Sırmalı’ adlı grubumla albüm yaptım.



Biri eğitimini aldığınız klasik müzik diğeri hayalinizdeki rock...

Evet, ancak albüm yanlış zamanda çıktığından güme gitti. Grubu dağıtıp tek başıma devam etme kararı aldım. 2015’te düzenlenen şarkı yarışmasında Irak Türkmenleri adına yarışmam teklif edildi. ‘Serenat’ adlı parçamız jüri özel barış ödülü aldı. Sonra hayranı olduğum Türk Yıldızları’na parça besteledim. Ve hayalim gerçekleşti, “Gökyüzü Olsam” adlı bestemin klibinde Türk Yıldızları pilotları yer aldı. Sonra altından kalkabileceğime inandım ve melodileri notalara döküp bu albümü tamamladım.



Albümünüzde ne tarz parçalar var?

Bu, ilk solo albümüm. Deniz Bijen Rahimi’nin prodüktörlüğündeki 10 parçalık rock tarzındaki albümdeki parçaların sözleri bana ait. Dolayısıyla beni anlatan bir albüm. Yıllardır biriktirdiğim duyguları aktarmaya çalıştım. Albümü dinlerken beni ben yapan duyguları görebilirsiniz.



Uyku Yok Bu Gece’nin çıkış hikâyesi ve klibi ilginç...

Evet, kızım Tuna doğduğunda uykusuz geçen gecelerimizde ona süt içirmeye çalıştığımız halleri yazdım. Bebeklerin süt partisi verdiği klibi var.



Aynı zamanda Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde kadrolu sanatçısınız. Albümün rock olması arkadaşlarınızı şaşırttı mı?

Operadaki görevimi aksatmadan götürmeye çalışıyorum. Arkadaşlarım rock müziğe ilgim olduğunu bilmiyorlardı. Çok şaşırdılar, hepsi destek oldu.