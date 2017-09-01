Bu hafta ne yapsak? (2 Eylül 2017)

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- Elektronik dans müziği dinleyicisinin Çeşme’deki diğer bir etkinlik seçeneği de Fly Inn’de. Sahnedeki isimler etnik müziğin sevilen ikilisi Monality, elektronik müzik dünyasında kendine has tarzıyla öne çıkan Chasing Kurt, en eğlenceli dans müziklerinin değişmeyen ismi Sharam Jey.