Bu hafta ne yapsak? (4 Eylül 2017)

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BOZCAADA

- Tamirane On An Island Vol.2 kapsamında Bozcaada Ayazma Manastırı’nda gerçekleşecek konser serisinde Gaye Su Akyol ve Lara Di Lara konserleri öncesinde saat 18.00’de Alican Tezer ve sonrasındaysa Murat Meriç setleriyle sahnede olacak.