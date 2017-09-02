Bu sene ilki 16-17 Eylül’de gerçekleşecek Bomonti Sokak Festivali’nin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Meraklıları şimdiden heyecanla organizasyonu bekliyor. Yeni müzisyenler tanı- mak, tasarımcılarla bir araya gelmek, atölye çalışmalarına katılmak ve elbette açık hava sineması izleyip sokak yemeklerinden tatmak için harika bir fırsat. Üstelik festivale katılım da ücretsiz olacak. Festivalin organizatörlerinden Hakan Demirci ile konuştuk. HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

Festival fikrinin nasıl oluştuğunu soracağım ve sokakta gerçekleşmesi festivale neler katabilir?

Bugüne kadar birçok müzik festivali, konserler ve defileler yaptık. Bir süredir sokak festivallerini takip ediyoruz. Özellikle sokak kültürünün samimiyetine inanıyoruz. Organizasyonu gerçekleştirmek için doğru lokasyonu belirlemek önemliydi. Geçen sene Bomonti’ye sokak yemekleri restoranı açma fikriyle geldik. 1 yıldır tüm zamanımızı burada geçiriyoruz. Festivalin sokakta olması samimiyet yaratır. Biz sokakta, mahalle kültürüyle büyüdük. Bu kültür toplumun genlerinde var. Bize çok yabancı bir şey yapmıyoruz.

Hazırlıklar nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz?

Sahne programı, açık hava sineması için film seçimi, festival alanının tasarımı ve pazar alanındaki katılımcıları belirlemeye çalışıyoruz. İşin en heyecanlı kısmı bu.

Festivale dair beklentiniz nedir ve katılanlar neler bulabilecek?

Katılanlara sokak lezzetlerini, herhangi bir dükkânda bulamayacakları tasarımcıları, sokak müzisyenlerini, açık hava sineması ile güzel filmleri ve sokak kültürüne ait aktiviteleri bir araya getireceğiz. İki gün boyunca alışveriş yapıp, güzel yemekler yiyip iyi müzik dinleyebilecekler. Sürdürülebilir olması için festivalin ilk yılı çok önemli. Umarım Bomonti semtine yepyeni bir lezzet katarız.

Festivalde yer alacak isimleri nasıl seçtiniz, kriteriniz var mı?

En önemlisi insanlara daha önce test etmedikleri, görmedikleri ve duymadıklarını yaşatmaktı. Diğerlerinden farkı olması bizim için de önemli. Tasarıma çok önem veriyoruz. Mekânın dokusunu sokak festivaline uygun dizayn ediyoruz.

‘FESTİVALDE BİR BÖLÜM KAMYONLARIN’

Konuklar ne tür yemekler tadabilecek?

Hem bizim kültürümüzde hem de yurtdışı örneklerde olan tüm mutfakları bir araya getirdik. Çok özel ve hiçbir yerde bulamayacağınız lezzetler olacak. Bir bölümü sadece sokaklarda gezen yemek kamyonlarına ayırdık.

Mekânı seçerken nelere dikkat ettiniz?

Bomonti, tarihi dokusunun yanı sıra son zamanlarda yükselen bir değer. Geçmişe dönük hikâyeleri hepimizin ilgisini çekiyor. Markaların yatırımı ile gün geçtikce büyüyeceğini düşünüyorum. Umarım semt dokusu bozulmadan kendi doğallığında gelişir.

Festivalin, ‘semtin festivali’ olması fikrini önemsiyor musunuz?

Tabii ki çok mühim. Çünkü öncelikle festivali ziyaret edecek olanlar semt halkı. Organik ve antika pazarının yapıldığı alanın hemen üstündeki otopark alanında olaca- ğız. Bu bölgenin halihazırda yerleşik bir düzeni var. Bizde buna adapte olmaya çalışacağız. Semt halkının mutlu olması işin en önemlisi.