Cingöz Recai filminin fragmanı yayınlandı

Onur Ünlü'nün yeni filmi 'Cingöz Recai'nin fragmanı yayınlandı. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Serkan Keskin, Haluk Bilginer ve Meryem Uzerli'nin paylaştığı Cingöz Recai'nin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Cingöz Recai konusu ne? Cingöz Recai ne zaman vizyona girecek?

CİNGÖZ RECAİ FRAGMANI

İşte Cingöz Recai'nin fragmanı;

Yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu, senaryosunu ise Kerem Deren ve Pınar Bulut'un kaleme aldığı Cingöz Recai'nin zengin oyuncu kadrosunda Musa Uzunlar, Fatih Artman, Algı Eke, Serkan Keskin, Günay Karacaoğlu, Hakan Boyav, Selim Bayraktar, Ushan Çakır, Meriç Aral, Boran Kuzum, Deniz Hamzaoğlu, Eser Eyüboğlu, Kenan Ece, Arsal Mazmanoğlu, Erşan Utku Ölmez, İcmal Aktuna ve Laçim Ceylan yer alıyor.

Filmde ‘Pendikli Ömer’ başta olmak üzere birçok farklı karaktere hayat veren Kenan İmirzalıoğlu profesyonel bir hırsızı, Meryem Uzerli ise bir dolandırıcıyı canlandırıyor.

CİNGÖZ RECAİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bir televizyon kanalından yeni başlayacak dizi ile ekranlara yeniden dönecek olan Kenan İmirzalioğlu'nun başrolünü üstlendiği Cingöz Recai filmi 13 Ekim'de vizyona girecek.

CİNGÖZ RECAİ KONUSU

Cingöz Recai, zarif ve cömert bir serserinin maceralarını konu ediniyor. Türk sinemasında daha önce Turan Seyfioğlu ve Ayhan Işık tarafından canlandırılan efsane hırsız Cingöz Recai, Kenan İmirzalıoğlu’yla yeniden sinema perdesine dönüyor.

İmirzalıoğlu, rol gereği kılıktan kılığa girdi. Recai’nin başkomiser Mehmet Rıza’dan kaçmak için girdiği kılıklardan biri de ‘Pendikli Ömer’.