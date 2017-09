Korku ve gerilim romanı okuyucusu hayal gücünün derinliklerine onun karakterleriyle inerken; bir kuşak korkmaktan haz alınabildiğini, onun kitapları ve eserlerinden sinemaya uyarlanan filmler sayesinde keşfetti... Battaniye altına saklanmış ve korkudan kocaman açılmış gözlerle poz (Carrie), Cinnet (The Shinning), Cujo, Hayvan Mezarlığı (Pet Seme-tary), Korku Çocukları (Children of Corn) gibi filmlerle 80'li yıllar VHS döneminin altın çağı yaşandı. 90'lar ve 2000'lerde Dolores, Sadist (Misery), yeni versiyonuyla Göz (Carrie), Gizli Pencere (Secret Window), 1408, Öldüren Sis (Mist) gibi filmlerle meraklısı için korku sinemasının heyecanı devam etti. King'in roman¬larından birebir adaptasyonlara ek olarak kısa hikâyeleri de onlarca yapıma ilham oldu; O (It), Kraliyet Hastanesi (Kingdom Hospital), Kubbe'nin Altında (Under the Dome) gibi televizyon dizileri çekildi... Sinema izleyicisi, 2017 Ağustos ayında yazarın ünlü serisi Kara Kule (Dark Tower) ile sinema salonunda buluşmuşken yine yakın zamanda Sis ve son eserlerinden Mr. Mercedes televizyon dizisi olarak yayınlanmaya başladı. 2017-2018 sezonunda da Gerald's Game ve 1922 isimli iki eserinin daha televizyon dizisi versiyonu yayınlanacak. Eylül ayı ortasmdaysa gelmiş geçmiş en korkunç karakterlerden Palyaço Pennwise, 'O'da yeni beyazperde versiyonuyla karşımızda olacak. Oğlu Owen King ile yazdıkları yeni roman Uyuyan Güzeller (Sleeping Beauties) de yayınlanmak üzereyken; Stephen King isminin sadece bir yıl içinde karşımıza ne kadar çok çıktığını görüp, 70. doğum gününü de bahane ederek ünlü yazarı yakından tanıyalım istedik... HT Pazar'dan Selin Özavcı Tokçabalaban ve Can Baytak'ın haberi...

21 Eylül 1947'de Maine eyaletine bağlı Portland şehrinde doğdu. Birçok romanı da bu eyalette geçiyor. Yayınlanan ilk hikâyesi 'I Was a Teenage Grave Robber' 1965'te Comics Review Dergisi'nde yer aldı. Üniversitede tanışıp evlendiği eşi Tabitha ile biri kız, 3 çocukları var. Yayınlanan ilk romanı Göz (Carrie) 30 yayınevi tarafından geri çevrildi. Eşi Tabitha'nın yayınlanmış 9 kitabı var. Oğulları Joseph Hillstrom King (Joe Hill) ve Owen King de yazar. Yazarın, 8 kitap yayınladığı takma ismi Richard Bachman; 1985 yılında kanserden öldü! Çocukken bir arkadaşının tren altında kalarak ölümüne tanık olan King, anılarında dahi bu kötü olaya yer vermedi. Söylenen o ki yazarın karanlık ilhamları arasında bu olay yer alıyor. Internet sitesinde henüz film haklan alınmamış 32 eseri yer alıyor. King, bu eserlere 'Dollar Babies' eliyor.

30 milyon hasılat rakamına ulaşan Kara Kule (Dark Tower) serisinin Ağustos başında vizyona giren film adaptasyonu; dünyada 72 milyon dolar, ülkemizdeyse 3 buçuk milyon liraya yakın bir hasılat rakamına ulaştı.

Onu tanımlayan beş özellik

ÇALIŞKAN

1999'da trafik kazasında ciddi biçimde yaralanan ve vücudu¬na 3 kg ağırlığında metal takılan yazar; o zaman bile yazmaya devam etmiş. Günde en az 2000 kelime yazıyor.

MÜTEVAZI

Yazarın Maine'deki evine davet edilen gazetecinin anlattığına göre jean panto¬lonu ve tişörtü ile onu kapıda karşılayan yazarın elinde yerel bir gazete varmış. Aynı gazete bir gün önceki baskısında yazarın ev adresini yayınlayınca, hayranları onu görmek için yollara düşmüş. O, bu durumu 'İnsanlar benim gerçek bir insan olduğumu unutuyor' diyerek yorumlamış.

AİLESİNE DÜŞKÜN

Ailesini terk eden babasının aksine Stephen King ailesine son derece düşkün. Ailesini otel çarşaflarını yıkamaktan öğretmenliğe kadar birçok işte çalışarak geçindirmiş.

FOBİLERİYLE BAŞI DERTTE

Yazar, 'triskaidekaphobia'dan mustarip, yani 13 rakamından korkuyor. Yazarken, okurken 13. sayfaya gelince hiç durmadan geçtiğini; merdivenlerde 13. basamağa asla basmadığım söylüyor. Alzheimer ve dementia gibi hastalıklardan korkuyor; böcek, yarasa ve yılan gibi sürünen yaratıklardan hazzetmiyor.

AZİMLİ

En otobiyografik karakteri¬nin The Shining'deki Jack Torrance olduğunu söyleyen yazarın alkol bağımhhğıyla başı dertteydi. 1980 yılında bağımlılıktan kurtulan yazar o zamandan beri özgür...



Stephen King İstatistikleri

Eserlerinden sinemaya uyarlanan filmlerin hasılatı toplamda 1 milyar doları aşıyor. Filmleri ortalama 30 milyon dolar hasılat yapıyor.

Oscar Ödülleri'nde En İyi Film adayı olan 2 Stephen King uyarlaması: The Shavvshank Redemption (Esaretin Bedeli) ve 1999 yapımı The Green Mile (Yeşil Yol).

Kitaplarının tüm dünya satış rakamı 350 milyon

Ülkemizde 2000 yılında vizyona giren Yeşil Yol 1 milyon 200 bin; 2013 yılında vizyona giren Carrie'nin yeni uyarlaması 850 bin lira hasılat rakamına ulaştı.

Yazdığı kısa hikaye sayısı 200

Kitaplarından sinemaya uyarlanan film sayısı 42

IMDB'de isminin yazar olarak geçtiği yapım sayısı 240

Kitaplarından televizyona uyarlanan film&dizi sayısı 25