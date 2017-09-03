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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Jane Fonda ve Robert Redford, 74. Venedik Film Festivali'nden ödülle ayrıldı.
Bu yıl 74’üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, Hollywood sinemasının 2 usta ismi Jane Fonda (78) ve Robert Redford’u (81) ağırladı.
Festivalde yarışma dışı gösterilen “Our Souls at Night” filminde başrolleri paylaşan 2 yıldıza, yaşam boyu “Altın Aslan” ödülü verildi.
36 yıl sonra tekrar kamera karşısına geçen Fonda basın toplantısında son filmindeki sevişme sahnesinin kısa olmasına üzüldüğünü söyledi.