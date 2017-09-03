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Kültür-Sanat

Altın Aslan ödülü sahibini buldu!

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Venedik Film Festivalinde Jane Fonda ve Robert Redford, yaşam boyu Altın Aslan ödülü aldı

03 Eylül 2017 Pazar, 10:40:10

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Jane Fonda ve Robert Redford, 74. Venedik Film Festivali'nden ödülle ayrıldı.

Bu yıl 74’üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, Hollywood sinemasının 2 usta ismi Jane Fonda (78) ve Robert Redford’u (81) ağırladı.

Festivalde yarışma dışı gösterilen “Our Souls at Night” filminde başrolleri paylaşan 2 yıldıza, yaşam boyu “Altın Aslan” ödülü verildi.

36 yıl sonra tekrar kamera karşısına geçen Fonda basın toplantısında son filmindeki sevişme sahnesinin kısa olmasına üzüldüğünü söyledi.

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