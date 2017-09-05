Pulitzer ödüllü John Ashbery hayata veda etti

ABD’li Şair ve Sanat Eleştirmeni John Ashbery, 90 yaşında hayatını kaybetti. Modern şiirin gizemli dehası olarak nam salan ve 1975’te prestijli edebiyat ödülü Pulitzer’e layık görülen Ashbery’nin en önemli eseri “Self-Portrait in a Convex Mirror”dı (Dışbükey Bir Aynada Otoportre).

Sürrealizm akımına mensup olan şair, Nobel Edebiyat ödülüne de aday gösterilmişti. John Ashbery, ABD Başkanı Barack Obama’dan 2011 yılında ‘Ulusal İnsanlık Madalyası’ almıştı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Ashbery, 1950 ve 1960’larda New York merkezli olarak gelişen ABD postmodern şiirinin önde gelen temsilcilerindendi. Ashbery’nin evinde doğal nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı.