13 yaşındaki piyanist Kaan Turan'a uluslararası ödül

13 yaşındaki Kaan Turan, İtalya'nın Milano kentinde 17 ülkeden 45 yarışmacının katıldığı Lovere Uluslararası Tadini Piyano yarışmasında, 13 yaş kategorisinde birinci oldu.

Müziğe 6 yaşında başlayan ve Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde girdiği piyano sınavıyla burslu olarak 'Üstün yetenekli çocuklar' programına kabul edilen Bilfen Koleji 8'inci Sınıf öğrencisi Kaan Turan, 3 yıldır çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni ile sürdürüyor. Küçük yaşta yurtdışında birçok yarışma, festival ve sanat organizasyonlarına katılan, verdiği konserler ve aldığı derecelerle uluslararası çapta başarılan kazanan İzmirli piyanist Kaan Turan, ödüllerine her geçen sene bir yenisini ekliyor.

Geçen ay, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 17 ülkeden toplam 45 yarışmacının katıldığı Lovere Uluslararası Tadini Piyano Yarışmasında Fazıl Say'ın Kara Toprak, Chopin'in Küçük İhtilal Etüdü ve Mozart'ın La Minör Piyano Sonatı'nı seslendiren Kaan Turan, 13 yaş kategorisinde İzmir'e birincilikle dönerek gurur yaşattı. Turan, yine 2014 yılında Mozart Akademi 2'nci Ulusal Piyano Yarışması'nda ve 2015 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 19. Uluslararası Piyano Yarışmasında birincilikler kazandı.

DÜNYA ÇAPINDA KONSERLER VERDİ

Elde ettiği derecelerle adını duyuran Kaan Turan, yurtdışında birçok organizasyondan davet aldı ve 2016 yılında Polanya Krakow'da Krakow Konservatuarının düzenlediği Chopin Festivaline katıldı. Yine 2016'da yıl boyunca Yaşar Üniversitesi Gençlik Orkestrası ile birlikte konserlerde solist olarak seyirci karşısına çıkan Kaan Turan, 2017 yılı Nisan ayında da Rotary Vakfının Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlediği Rotary Senfoni Orkestrası ile solist olarak sahneye çıkarak “Çocuk felcine son" temalı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Geçen Haziran ayında, 100 yılı aşkın süredir İngiltere'de ve yurt dışında çeşitli seviyeler için müzik, tiyatro ve iletişim dallarında sınavlar düzenleyen Londan College of Music'in 8. kurdan girdiği sınavında en yüksek puan aralığıyla tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diplomasını alan Kaan Turan, 13 yaşında 2018 ön lisans sınavlarına girmeye de hak kazandı. Son 6 yılda ulusal ve uluslararası festivallerde ustalık sınıflarına da katılan Turan, dünya çapında tanınan piyanist ve eğitimcilerle de çalışma fırsatı buldu.

"HEDEFİM DÜNYA ÇAPINDA BİR PİYANİST VE İYİ BİR CERRAH OLMAK"

Bir Türk bestecinin eserini çalarak bu birinciliği kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kaan Turan, “Fazıl Say'ın Kara Toprak eserini çaldım ve jürinin büyük beğenisini kazandı. Yarışma sonunda bu eseri bildiklerini ve çok beğendiklerini belirten birçok kişi oldu. Gelecek hedefimde ise hem dünya çapında bir müzisyen hem de eğitimimi tamamlayıp iyi bir beyin cerrahisi uzmanı olmak var" dedi. Kaan'ın piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni ise öğrencisinin başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, “Kaan kendi bestelerini de yapıyor. Absolut - Mutlak Kulak gibi çok özel bir yeteneğe sahip. Kaan'ın daha önce olduğu gibi bundan sonra da piyanoda Türkiye'yi dünya çapında temsil ederek başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.