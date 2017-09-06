Haldun Dormen’in yönettiği ‘Broadway’den İstanbul’a Müzikaller’, HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, 11 yıl aradan sonra yeniden sahnelenecek. Dormen, “İnsanlara enerji verecek bir müzikal geliyor” diyor.

Yönetmenliğini usta oyuncu Haldun Dormen’in üstlendiği, ‘Broadway’den İstanbul’a Müzikaller’, 11 yıl aradan sonra yeniden sanatseverlerle buluşuyor. Son olarak 2006 yılının kasım ayında Bostancı Gösteri Merkezi’nde perde açan müzikal, bu kez 10 Ekim’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

MERT FIRAT SUNACAK

Gençlerle tecrübeli isimleri bir araya getirmek için uzun bir uğraş verdiklerini belirten Haldun Dormen, “Mert Fırat’ın sunuculuğunu üstleneceği gecede, ünlü Türk bestekâr Muhlis Sabahattin Ezgi de saygıyla anılacak. Provalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hem göz dolduracak hem de insanlara enerji verecek bir müzikal geliyor” dedi.

En son ‘Üzgünüm Leyla’ adlı dizide birlikte rol alan Selçuk Yöntem ve Perran Kutman, 15 yıl aradan sonra ortak bir projeyle sahnede olacak.

SAHNEDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Usta oyuncular, Perran Kutman ve Selçuk Yöntem, müzikalde onur konukları olarak yer alacak. Müzik direktörlüğünü Tevfik Akbaşlı’nın üstlendiği müzikalde Ayça Varlıer, Begüm Günceler, Ethel Mulinas, Gökçe Bahadır, Irmak Ünal, Mert Turak, Onur Turan, Sami Levi, Şehnaz Sam, Yeliz Şar, Edis, Emre Altuğ ve Pamela, dünya tarihine geçen müzikallerden şarkılar seslendirecek.

Haldun Dormen

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