İş dünyasının önemli isimlerinin lüks tutkularından biri de sanat... Koleksiyonlarında Türk ve yabancı sanatçıların eserlerine yer veren iş dünyasının sanat tutkunu ünlüleri, koleksiyonlarına en değerli eserleri katmak için emek harcıyor... Kimi sanat zevkini doyurmak için eser satın alıyor kimi de yatırım amaçlı... Yurtdışındaki sanat galerilerini gezen, sanat fuarlarını takip eden sanat tutkunu ünlüleri, HT Magazin'de yer alan HT Kulüp köşesinde Reşat Balcıoğlu kaleme aldı.

Hacı Sabancı

Sabancı Ailesi'nin genç kuşak temsilcilerinden Hacı Sabancı’nın sanata olan tutkusu aileden geliyor. Anne ve babası Ömer-Arzu Sabancı çiftinin koleksiyonunda yaklaşık 250 eser bulunuyor. Ağırlıklı olarak Türk sanatçıların eserlerinden oluşan koleksiyonda, Mubin Orhon, Mehmet Güleryüz, Ergin İnan, Canan Tolon, Devrim Erbil, Ahmet Güneştekin, Kemal Önsoy gibi değerli Türk sanatçılar yer alıyor.

Nezih Barut

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Türkiye’nin en önemli sanat koleksiyonerleri arasında yer alıyor. Klasik, çağdaş, Türk ve dünya sanatının çok önemli eserlerinin bulunduğu koleksiyonunda 600 eser mevcut.

İnan Kıraç

2003 yılında kurulan Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Türkiye’de sanata destek veren önemli vakıfların başında geliyor. Aynı zamanda 2005’te açtıkları Pera Müzesi’yle kültür ve sanata hizmet eden Kıraç Ailesi, bu müzede dünyaca ünlü sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Can Has

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, 30 yıllık sanat koleksiyonuna 300 eser sığdırmış. İbrahim Safi, Abdülmecid Efendi, Muhittin Sebati, Osman Hamdi Bey, gibi önemli isimlerin eserleri koleksiyonda yer alıyor.

Zafer Yıldırım

İşadamı Zafer Yıldırım, 15 senedir sanat eserleri topluyor. Zafer Yıldırım’ın koleksiyonunda 700-800 eser bulunuyor. Çağdaş sanat eserlerini çok seven Yıldırım, sanat fuarlarını ve sevdiği sanatçıların sergilerini kaçırmıyor.

Ömer Koç

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un sanata olan sevgisi aileden geliyor. Şahsi koleksiyonunda çok önemli eserlerin yer aldığı Koç, 1980’den beri kitap biriktiriyor.

Demet Sabancı Çetindoğan

Tam bir sanat âşığı olan Demet Sabancı Çetindoğan, yaklaşık 15 yıldır sanat eseri topluyor. Koleksiyonunda Hüseyin Zekai Paşa’nın ve Şeker Ahmed Paşa’nın çok önemli iki eseri bulunuyor. Eşi Cengiz Bey’le 1997’den bu yana sevgiyle biriktirdikleri Osmanlı hat sanatından 40’ın üzerinde eseri, geçtiğimiz aylarda bir sergiyle sanatseverlerle buluşturmuşlardı.

Bülent-Oya Eczacıbaşı

İstanbul Modern’in Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ile eşi Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı iş dünyasının sanatsever çiftlerinden. Bin eserlik koleksiyonlarını İstanbul Modern Müzesi’ne bağışlayan Eczacıbaşı çifti, ülkemizde sanatın gelişmesi ve sevilmesi için çok önemli destekler veriyor.