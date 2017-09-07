Türk filmlerini yurt dışına pazarlayan Match Point adlı şirketin sahibi Melis Nersesoğlu Konca, özellikle Uzakdoğu ülkelerinden aksiyon türü Türk filmleri talep edildiğini açıkladı. HT Magazin'de yer alan Mehmet Çalışkan imzalı habere göre, daha önce Japonya, Güney Kore ve Tayvan’da sinema salonlarında gösterime giren aksiyon filmleri ‘Panzehir’, ‘Nefes’ ve ‘Son Mektup’tan sonra ‘Dağ 2’ de bu ülkelerde izleyicinin ilgisiyle karşılaştı.

‘UZAKDOĞU ÜLKELERİNİN İLGİSİ BÜYÜK’

Türkiye’de 3 milyon 600 bin kişi tarafından izlenen Alper Çağlar’ın ‘Dağ 2’si, Uzakdoğu ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zellanda’da izleyiciyle buluştu. Melis Nersesoğlu Konca, Uzakdoğu ülkelerinin talepleri konusunda “Aksiyon filmlerini dünyanın her ülkesine satabiliyoruz. Konuları evrensel olduğu için filmlere yabancılık çekilmiyor. Uzakdoğu ülkeleri Türk aksiyon filmlerine özellikle ilgi gösteriyor, çok da beğeniyorlar” açıklamasını yaptı.

‘Ortadoğu’ya komedi filmleri çıkarması’

Bugüne kadar ‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ ve ‘El Değmemiş Aşk’ gibi romantik filmlerin ilgi gördüğü Ortadoğu pazarı için Melis Nersesoğlu Konca, şu açıklamalarda bulundu: “Komedi filmleri konuları yerel kaldığından geniş coğrafyalara ulaşamıyor. Fakat bu kapıları da açmak üzereyiz. Geçen yıl içinde ‘Vizontele’ ve ‘Eyyvah Eyvah’ın da aralarında bulunduğu filmlerimizi Almanya’ya, Almanca dublajlı olarak TV’de izlettik. Bugüne kadar romantik filmlerin tercih edildiği Ortadoğu’ya 10 filmlik bir komedi filmleri çıkarması yapıyoruz.”

‘Çok iyi bir Türkiye reklamı’

“Yapım kalitesi yüksek, yabancı muadillerine göre üretimleri daha az maliyetli, konusu ve oyunculuğu evrensel normlarda olan birçok filmin yurtdışı yolu çok açık. Bunu katıldığımız dünyaca ünlü Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali, Toronto Film Festivali gibi festivallerde gördüğümüz ilgiden kolaylıkla anlayabiliyoruz” diyen Melis Nersesoğlu Konca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir başka önemli konu üretim devamlılığı ve kalite tutarlılığı. Müşteri memnun kalınca aynı yönetmenden, aynı yapımcıdan tekrar tekrar film talep ediyor. Hatta senaryo aşamasında yatırım yapmak için onlar sizi kovalayabiliyor. Böylece çok iyi bir Türkiye reklamı da yapmış oluyoruz.”