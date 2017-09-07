İnci Küpeli Kız filmi ile dünya çapında tanınan İngiliz yönetmen Peter Webber, İstanbul'da Gönül Nagiyeva ve Kaan Urgancıoğlu ile görüştü. İHA'nın haberine göre, Webber'ın Türk oyuncularla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasının ardından yapılan yorumlar dikkat çekti.

Hannibal Doğuyor, 10 milyar, İmparator gibi birçok filmin yönetmenliğini yapan ve 3 dalda Oscar, 2 dalda da Altın Palmiye'ye aday gösterilen İnci Küpeli kız filmi ile dünyaca tanınan İngiliz yönetmen Peter Webber sürpriz bir İstanbul ziyareti gerçekleştirdi.

Peter Webber, İstanbul'da Türk oyuncular Gönül Nagiyeva, Kaan Urgancıoğlu ve menajer Gizem Oğuz ile görüştü. İstanbul'da bir kafede ünlü Türk oyuncularla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Peter Webber'in çok sayıda takipçisi 'Yeni bir film projesi mi?' şeklinde yorumlar yazdı.

Oyuncu Gönül Nagiyeva da Instagram hesabından 'Teşekkürler sevgili yönetmenim' yazarak Peter Webber'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Ünlü yönetmen İstanbul'a ve Türk misafirperverliği ve yemeklerine hayran kaldığını belirterek İstanbul'a mutlaka geri geleceğini belirtti.